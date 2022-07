Desahucian a una mujer de 67 años de la barriada de Santa Julia

El barrio de Santa Julia ha vivido esta mañana el desahucio de otra de sus vecinas. La tendencia que ya acaecía a la zona de El Perchel y que desde hace unos años se da también en esta barriada de Cruz de Humilladero se ha repetido hoy y ha afectado a Josefa, una mujer de 67 años que vivía en un piso de alquiler del Camino de San Rafael desde el año 2008.

Josefa residía en su domicilio con el que fue su pareja, quien falleció en 2019: "Como no estaba casada con él ni era pareja de hecho, no me quedo nada de su paga". Fue por eso que, en cuanto cumplió 65 años solicitó la pensión no contributiva con la que pudo hacer frente a una parte de la deuda del alquiler que acarreaba.

"Me vinieron todos los atrasos, unos 6.300 euros y entonces de lo que yo debía del piso pagué cerca de cinco mil euros", ha detallado. Sin embargo, todavía no estaba al día con las cuentas y con su pensión, de tan solo 420 euros, no podía afrontar el precio del alquiler, del mismo importe. Poco después de ese pago, llegó a su casa una carta de desahucio del juzgado.

La asociación Abanico Solidario (que desde su fundación, hace 3 años, ha logrado frenar 120 desahucios en la ciudad) se volcó con su historia y su situación económica de vulnerabilidad desde que la conoció. "Estamos viviendo una situación en la que en Málaga no se está cumpliendo con el derecho de acceso a la vivienda", ha reivindicado Mar González, colabora de la entidad y coportavoz del partido Verdes Equo Andalucía.

El portavoz de la asociación, Francisco Álvarez y su comitiva se pusieron a trabajar con el abogado de oficio de la afectada para tratar de conseguir una moratoria que, finalmente, no ha llegado.

El escudo social no se ha aplicado

Josefa cuenta, de hecho, con un informe de vulnerabilidad que no le ha permitido lograr una prórroga con la que empezar a buscar una nueva vivienda o habitación en la que alojarse. "No pedimos vivir de caridad, solamente dos meses para que esta señora encuentre una vivienda y no se vea en la calle hoy", ha justificado Álvarez.

Abanico Solidario ha pedido, mediante un recurso a los juzgados de Málaga, el escudo social, un instrumento de protección de las personas vulnerables que pretende evitar sus desahucios y los cortes de los suministros básicos y que fue aprobado por el Consejo de Ministros con vigencia hasta el próximo 30 de septiembre.

Mar González ha detallado el procedimiento: "Se ha hecho un recurso en el que se ha pedido que a Josefa, con el informe de vulnerabilidad que tiene, se le aplique el escudo social y lo que hemos pedido es que sean solo dos meses, los de verano, en los que es mucho más complicado encontrar vivienda, y no ha habido respuesta".

Desde la asociación indican que el Instituto Municipal de la Vivienda tampoco ha dado ninguna solución: "Ayer llamaron a Josefa y le dijeron que a las 10 estuviera con una maletita que la iban a desalojar". Ha sido la solidaridad de un vecino, que la acogerá en su casa, la que ha evitado que Josefa pasara esta noche en la calle.

'Salvemos Santa Julia'

Abanico Solidario pretende que esta problemática, que tiene cada vez más incidencia en la ciudad, obtenga una solución por parte de las administraciones públicas: "A partir de ahora vamos a crear 'Salvemos Santa Julia', esto no va a quedar en el olvido", ha reivindicado su portavoz Francisco Álvarez.

La crisis del aumento de los desahucios se suma a otra que ya padece el barrio desde hace años, las malas condiciones de habitabilidad. Fue en el año 2014 cuando se realizó el último informe técnico municipal, que, de acuerdo con Mar González, obtuvo un resultado "desfavorable": "La casa de Josefa se cae a cachos, tiene plagas de cucarachas".