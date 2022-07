La Policía Nacional intensificará los planes operativos frente a los robos en viviendas y extremará la vigilancia frente a las ciberestafas ante la posibilidad de que se vean incrementados en época estival por el previsible aumento del período de estancia en segundas residencias u otros lugares de destino vacacional y el incremento en esas fechas del uso de internet para reservar alojamientos, paquetes de viaje y otros servicios turísticos.

La inspectora de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, Susana Prieto, ha ofrecido una serie de aspectos de prevención de robos en el interior de domicilios en el periodo estival.

Prieto afirma que es importante que los delincuentes no sepan que las viviendas no se encuentran habitadas. En este caso, asegura que no se debe cortar la electricidad para que el timbre no funcione, ni bajar del todo las persianas de las viviendas así como evitar divulgar que no hay nadie en el domicilio.

La seguridad de la vivienda es uno de los puntos más destacados. Prieto aconseja instalar puertas acorazadas con cerraduras de calidad, valorar la posible instalación de alarmas que protejan la vivienda y siempre cerrar la puerta con llave. Asimismo, se recomienda poner un enrejado en las ventanas que están a una altura baja para dificultar el acceso y no se deben dejar las llaves debajo de felpudos, buzones ni macetas porque son los primeros lugares donde mirarán los delincuentes.

Los relojes programables pueden ser muy útiles porque tienen la opción de encender y apagar las luces, la televisión y dan el aspecto de que la vivienda está habitada. De igual modo, es muy recomendable dejar encargado a algún vecino de confianza o familiar la recogida de la correspondencia de los buzones y una copia de las llaves por si fuese necesario entrar en el domicilio.

En el caso de los objetos de valor, es preferible dejarlos en cajas de seguridad de las entidades bancarias o, en todo caso, realizar un listado detallado de estos elementos y apuntar los números de serie o inscripciones que tengan, detalla Prieto.

La inspectora de Seguridad Ciudadana asegura que si identifica que la puerta de entrada o las ventanas del domicilio están rotas o forzadas o encuentra hilos de silicona o testigos de plástico en los marcos de la puerta que colocan las redes organizadas para marcar viviendas que a posteriori van a robar debe llamar a la policía para que actúen de forma pertinente.

Por último, Prieto avisa sobre una nueva modalidad delictiva de ciberdelincuencia con bastante repunte actualmente. No debe confiar en ningún SMS o mail con un mensaje alarmista de su propia entidad bancaria. En ningún caso hay que facilitar claves ni ninguna información y debe comprobar con nuestra entidad bancaria si existe un problema de seguridad, afirma la inspectora de Seguridad Ciudadana.