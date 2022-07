En esta segunda ola -’episodio largo’- de calor sofocante a nivel patrio, se comenta que Málaga es un ‘oasis’: casi todo el país y Andalucía están padeciendo temperaturas las cuales rayan los confines del averno. La acepción oasis siempre me ha generado sospechas sobre su realidad connatural; en muchas situaciones, me aparecen como espejismos, ilusiones ópticas, a causa de la reflexión total de la luz al atravesar capas de aire caliente de diferente densidad. Estos lugares idílicos me suscitan de alguna manera tregua y se convierten en refugios ilusorios frente a los contratiempos existenciales. En esta urbe grata alejada, por ahora, de los grados infernales de esta ardentía extendida; en este palmeral para el respiro, reflexiono – no sin algún bochorno- sobre la reflexión de la luz, este fenómeno visual consistente en el rebote de ésta cuando incide sobre una superficie que separa dos medios diferentes y pienso en los puentes. Los puentes, esas estructuras reales o alegóricas las cuales se truecan en símbolos universales de tránsito, de cambio, de búsqueda, de conexión... Desde este ‘oasis’ con puentes, escucho, desde el puente de la Esperanza -enclave que ahora sostiene mis pensamientos-, el mensaje que me advierte Julio Cortázar en su relato ‘Lejana’ sobre el espacio vacío que veo al fondo: donde el puente aparece real aunque se vislumbre en una especie de estado de transición entre lo imaginado y lo vivido, de lo real a lo intangible. Más de tres años después de su cierre, la pasarela junto al CAC que une las calles Salitre con Alemania parece entrar en su fase final de montaje –éste tenía una ejecución de tres meses-; la pandemia y la falta de materiales han provocado un retraso manifiesto de un trienio donde la desconexión ha sido la pauta de los malagueños en esta vital zona. Parafraseo a Cortázar: un puente no es puente mientras no se cruza. Un puente es una persona cruzando un puente. Así sea.