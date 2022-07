La capacidad de reinfección de Ómicron BA.5, causante del aumento de contagios

La subvariante BA.5 continúa su avance desbancando a BA.2, la Ómicron sigilosa que irrumpió en la provincia el pasado mes de marzo. En estas últimas semanas, el elevado nivel de transmisión de este nuevo linaje está contribuyendo al aumento del número de contagios en Málaga, que suma más de 6.320 positivos en lo que va de mes. Esta circunstancia comienza a hacer mella, también, en la presión hospitalaria, que se encuentra ya en riesgo medio.

La Ómicron BA.5 no deja de ganar terreno y ha pasado a suponer el 84,5% de los casos en Andalucía. Así, la que había sido la variante predominante hasta la fecha -BA.2- se frecuencia únicamente en un 14,1% de los casos. Las mutaciones presentes en este linaje, informa el Ministerio de Sanidad, «suponen un importante cambio antigénico, lo cual les otorga un mayor escape inmune». Este es el motivo por el cual esta subvariante se está caracterizando por su alta capacidad de reinfección, pues huye de la respuesta inmune tanto de la vacuna contra el coronavirus como de anteriores contagios.

Málaga es la provincia andaluza más azotada por el aumento de casos de BA.5. Tan solo desde el pasado 1 de julio se han notificado 6.326 contagios. Las cifras que se arrojan a diario superan ampliamente el millar de positivos, llegando a rozar los 2.000 positivos en alguna jornada.

Todo este escenario comienza a trasladarse a las hospitalizaciones por Covid, que se acercan a los 200 pacientes. El número de ingresos diarios es otro de los indicadores que más está repuntando en las últimas semanas a consecuencia del avance de la Ómicron BA.5. Si bien Sanidad advierte de que este linaje «no ha presentado hasta el momento diferencias en cuanto a la gravedad de los casos», en Málaga los ingresos en plantas Covid no dejan de aumentar.

La Consejería de Salud y Familias notificó en su última actualización 103 nuevos pacientes hospitalizados. Lo elevado de este dato contribuye a que a día de hoy los hospitales malagueños cuenten con 181 personas ingresadas por coronavirus. Todo esto está repercutiendo en la presión asistencial, que ha dejado atrás el nivel de riesgo bajo.

Según el último informe del Ministerio de Sanidad sobre Indicadores Principales de Seguimiento de Covid-19, la tasa de hospitalización Covid en Málaga se sitúa en un 6,24%. El porcentaje actual eleva las hospitalizaciones en plantas Covid hasta el riesgo medio del semáforo epidemiológico, nivel que se abandonó a mediados del pasado mes de marzo y que no se había vuelto a superar hasta la fecha.

Las miras están puestas ahora en la evolución de este indicador, referencia de la situación epidemiológica de la provincia. Málaga es el único territorio andaluz que roza los 200 pacientes ingresados por coronavirus. Sin embargo, no es el único que se mantiene por encima del centenar. Sevilla cuenta con 133 hospitalizados y Granada con 121 hospitalizaciones. La siguen Huelva, con 86; Córdoba, con 84; Cádiz y Jaén, con 82, y Almería, con 45 pacientes ingresados en plantas Covid.

Aumento UCI

La presión de las Unidades de Cuidados Intensivos se mantiene en un nivel de riesgo controlado desde que abandonase el riesgo bajo hace más de cuatro meses. Los ingresos diarios en estas unidades se han mantenido estables pese al aumento de contagios y hospitalizaciones en planta. En las últimas semanas, sin embargo, este indicador está comenzando a dar muestras de aumento.

La Ómicron BA.5 no está revirtiendo especial gravedad, por lo que el número de personas que ingresan en UCI cada día en la provincia no refleja un incremento reseñable. No obstante, los pacientes ingresados actualmente sí presentan un crecimiento respecto al pasado mes. El dato se triplica en los últimos 30 días, pasando de tres pacientes hospitalizados a los nueve actuales.

Al igual que ocurre con los ingresos en planta, Málaga es la provincia de Andalucía con más personas ingresadas en UCI. La siguen Cádiz, Jaén y Sevilla, con cinco hospitalizados; Córdoba, con cuatro; Granada, con dos, y Huelva y Almería, con una única persona ingresada en estas unidades.