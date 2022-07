La Diputación de Málaga celebró ayer un pleno extraordinario para tomar conocimiento de la renuncia de los diputados provinciales del PP María Francisca Caracuel y Francisco Oblaré después de ser elegidos parlamentarios andaluces en las elecciones del pasado 19 de junio. Pese a que no es incompatible continuar con ambas dedicaciones, han decidido dejar la Diputación y tomar posesión de sus escaños como parlamentarios en la Cámara andaluza, algo que ocurrirá hoy.

En una sesión plenaria que se inició con un minuto de silencio en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, edil del PP asesinado por ETA en Ermua hace 25 años, y de todas las víctimas del terrorismo; se tomó conocimiento de esta renuncia y se dio por finalizado el pleno.

Seguidamente, tomaron la palabra diputados provinciales de otros partidos que agradecieron la labor de Caracuel y Oblaré en estos once años que llevan en la institución provincial; desde 2011, año en el que el PP comenzó a gobernar en la Diputación.

En nombre del PP fue el presidente de la Diputación, Francisco Salado, quien quiso despedir a dos «compañeros de fatigas» a los que recordó la experiencia «enriquecedora» en la institución: «Habéis hecho un máster en gestión pública, de vida y de política en todos los ámbitos».

«Os podéis ir con la satisfacción del trabajo bien hecho», dijo, recordando que ambos han dirigido «áreas trascendentales en la Diputación». Así, recordó Salado la primera etapa de Caracuel al frente de la Delegación de Hacienda, con Elías Bendodo en la Presidencia de la institución provincial; y la labor para dejar la deuda a cero, algo que «ha permitido afrontar retos y tener una capacidad inversora importante».

También destacó de Kika, como conocen todos a Caracuel, su «trabajo, constancia y muchísimas horas de reuniones» para la elaboración de los distintos presupuestos.

También tuvo palabras para el hasta ahora portavoz popular y responsable de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré, al que definió como «un gran compañero, una buena persona que ha tenido una labor muy compleja: el plan estratégico y por excelencia de esta casa, la Concertación» así como el «intentar llegar a consensos; siempre con pico y pala ha logrado sacar ese plan adelante».

Salado resaltó su trabajo con «la única de las competencias propias: las carreteras, con sus aciertos y los errores que se hayan podido cometer ha ido cambiando la red de carreteras». Así, le dio la enhorabuena por su nueva responsabilidad en el Parlamento de Andalucía, al que regresa después de once años.

Despedida

Caracuel y Oblaré agradecieron todas las muestras de cariño y el trato tanto de los compañeros de la Corporación como de los trabajadores de la casa, cuya labor ensalzaron. «Estoy llena de sentimientos de cariño, de orgullo», dijo Caracuel, quien destacó el trabajo realizado durante estos once años de gobierno del PP: «Aquí se ha hecho bien; todo se puede hacer mejor, es obligación de todos intentar ir a conseguir lo mejor porque estamos en lo mejor: hacer política».

Oblaré, por su parte, admitió estar «triste»: «No me pega, no sé si soy un diputado atípico y me gusta hacer feliz pero es un día triste y llevo días como alma en pena». Así, parafraseando la canción ‘Quisiera’ de Arco, agradeció a Elías Bendodo por la oportunidad en 2011; a Salado por continuar confiando en él; así como a sus compañeros de Corporación y a todos los trabajadores de la institución, especialmente a los de sus áreas.

Oblaré será sustituido por Víctor Romero, concejal en Alhaurín el Grande, y Caracuel será suplida por María del Carmen Márquez, portavoz del PP en Ojén.