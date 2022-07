Anticimex está impulsando su estrategia Visión ZERO, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante el servicio de control digital de plagas SMART, que no utiliza biocidas, actuando así de una forma responsable e innovadora para avanzar hacia un futuro de ZERO emisiones, ZERO tóxicos y ZERO desigualdades. Nos lo cuenta Salvador Serrano, Ingeniero de Montes y Gerente de Anticimex en Andalucía, con más de 12 años de experiencia en el sector del control de plagas

¿Qué es Anticimex? Anticimex es una empresa especializada en control de plagas y sanidad ambiental que cuenta con un equipo multidisciplinar que trabaja diariamente para ofrecer una solución innovadora, profesional y eficaz para la prevención, control y eliminación de plagas, pero desde una mirada responsable y sostenible con el medio ambiente y las personas. ¿Cuál es el compromiso de Anticimex con la sostenibilidad? En Anticimex concebimos la sostenibilidad como un pilar fundamental para avanzar hacia el futuro. Por ello, la situamos dentro de nuestra estrategia de negocio y la aplicamos a lo largo de toda la cadena de valor. A través de la estrategia Visión ZERO, materializamos toda la labor en materia de compromiso medioambiental y social y marcamos la hoja de ruta para los próximos años para avanzar hacia cero emisiones, cero tóxicos y cero desigualdades. ¿Cómo aplican la filosofía sostenible a su actividad profesional? Desde Anticimex trabajamos diariamente para ofrecer nuestros servicios con la misma seguridad y eficacia de siempre, pero de una forma sostenible y responsable tanto con el entorno como con las personas. En este sentido, la compañía ha desarrollado los sistemas SMART, una tecnología inteligente que permite controlar las plagas sin recurrir al uso de productos tóxicos. Así pues, mediante estos sistemas es posible substituir una trampa basada en biocidas por una trampa mecánica supervisada digitalmente, lo cual permite identificar la plaga en una fase más temprana y, a la vez, permite reducir los desplazamientos innecesarios por parte de los técnicos y, en consecuencia, también las emisiones de CO₂. La innovación y la digitalización son aspectos primordiales de sus servicios. ¿Qué otras mejoras ofrecen? La digitalización de los servicios de Anticimex gracias a los sistemas SMART y la monitorización constante de las instalaciones nos permite generar una comunicación a tiempo real entre Anticimex y el cliente. De esta manera, se ofrece un flujo de información ágil y una gestión de datos que permite anticiparnos a las plagas y dar respuesta a cada una de las necesidades que tenga el cliente de forma rápida e inmediata. Cabe destacar también, en términos de digitalización, que Anticimex cuenta dos centros de I+D+i, situados en España y Dinamarca, en los que se investigan constantemente nuevos tratamientos y servicios de control de plagas digitales más eficaces, seguros y respetuosos con el medio ambiente. Aparte del desarrollo de sistemas digitales y ecológicos para el control de plagas, ¿Llevan a cabo otro tipo de acciones en materia de responsabilidad ambiental? El compromiso de Anticimex con la sostenibilidad nos lleva a innovar y actuar con el propósito de crear soluciones eficientes y responsables con el medio ambiente capaces de crear espacios seguros de alta calidad ambiental. Por lo tanto, Anticimex, conocedora del impacto que genera su servicio en el medio, apuesta decididamente por el equilibrio de la biodiversidad en el entorno urbano. Por esta razón, desarrollamos acciones responsables con el medio ambiente, realizamos campañas de fomento de la biodiversidad y concienciación sobre la necesidad de protegerla. La implicación de Anticimex con la sostenibilidad también se ve reflejado en la apuesta por una implantación progresiva de una flota de vehículos cero y bajas emisiones. Y en el ámbito social, ¿Cuál es su labor? En Anticimex queremos participar activamente en la evolución sostenible del sector e impactar positivamente en la sociedad, el medio ambiente y las personas. Por eso, contribuimos de forma activa en el entorno social colaborando solidariamente con instituciones que mantienen una labor social prioritaria, como los Bancos de Alimentos, Cáritas o la Fundación Asprodisis de Ronda, entre otras. Destacando la última colaboración realizada con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Granada, que ha adecuado y acondicionado su sede de Calahonda para recibir a 50 personas que huyen de la guerra de Ucrania. Desde Anticimex donamos a la causa los servicios de prevención y control de la Legionella, un servicio clave para sanear los sistemas de agua sanitaria del edificio, garantizando, así, la salud y bienestar de los residentes. Con estas intervenciones como desinfecciones o donaciones de material desinfectante hacemos lo que mejor se nos da hacer, garantizar la seguridad y salubridad de los espacios. ¿Cómo vehicula Anticimex dichas acciones? Anticimex vehicula dichas acciones a través de la Fundación de la entidad, una organización sin ánimo de lucro, que lucha por la evolución sostenible del sector y su contribución a la sociedad y al medioambiente. Por ello, y dado que en Anticimex concebimos el desarrollo tecnológico como herramienta clave de la transición ecológica del sector, desde la Fundación trabajamos codo con codo con universidades, centros de investigación y laboratorios para encontrar las soluciones más innovadoras y sostenibles, permitiéndonos disponer de la tecnología más disruptiva dentro del sector. Asimismo, también promocionamos acciones relacionadas con la sensibilización ambiental y de la divulgación de conocimiento en colaboración con entidades educativas e instituciones municipales, llevando la labor del sector al máximo de personas posible para que sean partícipes del cambio. En un momento en el que los Objetivos de Desarrollo Sostenible cobran más importancia que nunca. ¿De qué manera se alinea Anticimex con la Agenda sostenible 2030 de las Naciones Unidas? Anticimex, como compañía que prioriza la sostenibilidad, se alinea a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias al uso de la tecnología, los servicios de control digital de plagas nos permiten reducir el uso de biocidas, contribuyendo directamente al ODS 3 - Buena Salud y Bienestar, al ODS 6 - Industria, innovaciones e infraestructuras sostenibles y al ODS - 15 Ecosistemas y diversidad biológica. Para reducir las emisiones de dióxido de carbono, se hace hincapié en la optimización de las rutas, la implantación de una flota sostenible y la reducción de los desplazamientos, puesto que gracias a la tecnología SMART, permite desplazar al técnico cuando realmente hay actividad, contribuyendo así al ODS 13 – Acción climática. Con la llegada del verano también llegan los molestos mosquitos ¿Cómo afrontan esta temporada del año? El aumento de las temperaturas y las lluvias son las causas principales del aumento de las poblaciones de mosquitos. Se trata de una problemática muy habitual ya en toda la costa mediterránea. Gracias al conocimiento de la biología y comportamiento de los mosquitos, en Anticimex hemos desarrollado un sistema que permite crear espacios exteriores libres de mosquitos, basándonos en una inspección inicial detallada del entorno, actuamos en las diferentes fases de su ciclo biológico. Es por eso que, en Anticimex, ofrecemos un servicio especializado para su prevención y control apoyado por un análisis previo del área afectada gracias a la instalación de trampas para mosquitos adultos. Esta fase resultará fundamental para identificar las zonas más críticas y, en función de estas, confeccionar la solución más adecuada en cada caso, priorizando la identificación y eliminación de los focos de cría y el empleo de productos biológicos. Este servicio ya se ofrece de hace años en las zonas comunes de comunidades de propietarios, casas, chalets y empresas de la Costa del Sol que quieren disfrutar de jardines y exteriores sin las molestas picaduras de mosquitos. En Andalucía existe cierta preocupación por un posible rebrote del Virus del Nilo Occidental. ¿Cómo se gestiona desde Anticimex esta situación? Son muchas las enfermedades que se pueden transmitir a través de la picadura de un mosquito. No obstante, en Andalucía, el Virus del Nilo Occidental tiende a preocupar en mayor medida debido a la rápida propagación que ha tenido por distintos enclaves de nuestra comunidad autónoma en los últimos años. Este circula entre las aves y es transmitido generalmente a través del mosquito común. Delante de la amenaza de posibles rebrotes de este virus, la Junta de Andalucía recomienda a los ayuntamientos con riesgo poner en marcha un Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores que permita controlar el aumento de estas especies y evite su proliferación y consecuente difusión del virus. De acuerdo con este plan, Anticimex está colaborando con varios municipios en su implantación, algunos de ellos de la provincia de Málaga.