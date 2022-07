El alcaldable sevillano del PP 'limpia' las calles de Málaga

Un tórrido domingo de julio, poco antes de otro ‘tuit’ en el que hace una paella para su familia, José Luis Sanz terminó de cocinar una de esas polémicas que maridan a las mil maravillas con el verano. El alcaldable del PP en Sevilla capital publicó un vídeo con ingredientes de sobra para que su onda expansiva en las redes sociales adquiriese, enseguida, variadas direcciones. Para imaginar la repercusión, basta con unir en la misma frase a la calle Larios de Málaga, al candidato popular paseando por ella y una proclama de lo limpia que estaría esta ciudad mediterránea, en comparación con aquella regada por el Guadalquivir que él aspira a cambiar.

En el texto que acompaña su itinerario parlante, Sanz señala que «Málaga es un gran ejemplo de limpieza y uniformidad en el paisaje. Es el mismo cuidado que yo quiero para Sevilla. Solo hay que ver el suelo, el pavimento, el mobiliario, los toldos… Quiero seguir el modelo de Paco de la Torre, el mismo de Tomares».

Sanz no se priva ni de una alusión a su gestión como alcalde en otro municipio sevillano y, más adelante, insiste, en otro mensaje, en la necesidad de incluir este ejemplo en la campaña audiovisual con la que promociona su candidatura a la vara de mando de la capital andaluza en las elecciones municipales de mayo de 2023: «Lo enseño porque es precisamente lo que quiero cambiar. Quiero que Sevilla sea la mejor ciudad de España, y para ello hay que empezar a fijarse en los que lo hacen bien».

Además de generar las reacciones de cientos de vecinos de una ciudad y de la otra, en el patio político el terremoto se ha hecho sentir de forma casi simultánea. Ha indignado, especialmente, al PSOE de una y otra provincia. Por alusiones a la gestión municipal hispalense, heredada por Antonio Muñoz de Juan Espadas, el concejal socialista sevillano Juan Manuel Flores aseveró que «en limpieza o servicios públicos, Málaga no puede dar ninguna lección a Sevilla».

Y en el PSOE de Málaga, las críticas en Twitter no tardaron en aflorar tampoco. Por ejemplo, el portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Josele Aguilar, se dirigió a Sanz en estos términos: «Ay José Luis, por lo que veo de tu vídeo, tus compañeros del PP de Málaga no te han sacado de las calles más céntricas de Málaga. Cuando quieras, quedamos y te llevo a los barrios olvidados por Paco de la Torre. ¡Ya no te parecerá el ejemplo de limpieza y uniformidad!».

Asimismo, la senadora malagueña Estefanía Martín Palop dijo en relación al vídeo de Sanz que «lo único patente es su desconocimiento Málaga». «Por desgracia, si sale usted de las cuatro calles principales del centro de la ciudad, lo único que va a encontrar es mucha suciedad, barrios olvidados y calles completamente olvidada», apuntó Martín Palop.

Otro socialista malagueño, Juan Alcover, recalcó que «el candidato del PP al Ayuntamiento de Sevilla hace el ridículo intentando engañar a los sevillanos, usando la mentira en Málaga». «Habla de ejemplo de limpieza y paisaje, sin salir de una calle del centro y entorno, sin pisar los 10 distritos y barrios. ¡No engaña a nadie!», apuntó.

Y, en línea con la campaña de indignación por la que se dejaron llevar los socialistas malagueños, una de sus concejalas de la Casona del Parque, Rosa del Mar Rodríguez, se sumó a la proliferación de fotografías en las que vecinos de la capital malagueña reproducían rincones especialmente sucios de diversos barrios de la ciudad: «Esto también es Málaga», apuntó la edil.