La aprobación de la Torre del Puerto se pospone hasta que se conozca la vigencia o caducidad de la evaluación del impacto ambiental de la Junta de Andalucía. Así lo ha dicho Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, en la comisión que se celebra esta mañana, aunque ya lo adelantó Noelia Losada, portavoz del grupo municipal Ciudadanos a través su cuenta de Twitter.

En concreto, en esta publicación, hecha a escasos 15 minutos del inicio de la comisión en el consistorio, justificaba: "Esta mañana he mantenido una conversación con Urbanismo porque considero que no se podía debatir sobre la torre del Puerto si existen dudas sobre la vigencia o no del impacto ambiental. Lo razonable, y así lo veían ellos, era retirar el punto y pedir una aclaración a la Junta", ha declarado Losada.

Las dudas sobre el informe de la Consejería de Medioambiente, que adelantó la semana pasada este periódico, han podido obligar a Urbanismo a tomar esta decisión, así como el posible cambio de rumbo en la valoración del rascacielos por parte del partido naranja.

El concejal Raúl López así lo ha explicado: "En estos días hemos oído las posibles dudas que podía arreciar sobre este procedimiento y hemos decidido solicitar a la delegación de la consejería de medioambiente que emitan un informe sobre la caducidad o vigencia de la evaluación ambiental, creo que con eso nos vamos a quedar mucho más tranquilos".

Asimismo, ha añadido: "En aras a esa tranquilidad, hemos decidido que se recoja en acta la solicitud de este procedimiento y retirar el punto que creo que nos va a dar mucha más seguridad jurídica a todos".