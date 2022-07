Los enormes cruceros atracados en el Puerto de Málaga se han convertido ya en un elemento más del skyline de la bahía malagueña. Con la reciente inauguración de la nueva marina de megayates, Málaga terminaba de consolidarse como destino preferencial de cruceros y megayates. El Puerto de Málaga de la capital se ha convertido en uno de los más importantes a nivel peninsular en el ranking de puertos de crucero. Auténticas ciudades flotantes, con capacidad para hasta 7.000 pasajeros, que vuelven a amarrar con la misma intensidad que antes de la pandemia. Según la página web de la Autoridad Portuaria malacitana, hay un total de 14 atraques previstos para todo el mes de julio. A continuación, te contamos cuáles son los ocho cruceros que quedan por llegar a Málaga durante los próximos días.

El miércoles 20 de julio, atracará en Málaga el crucero que traerá el mayor número de pasajeros durante este mes. El MSC Virtuosa, perteniente a la compañía de cruceros líder en Europa MSC Cruceros y de bandera maltesa, desembarcará 6334 pasajeros que tendrán, desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, para visitar la capital malagueña. El navío, que inició su ruta en en Cádiz y finalizará en Alicante, cuenta con una tripulación de 1700 personas, tres piscinas exteriores más una interior, pistas de tenis y de baloncesto, teatro y más de diez restaurantes, entre otras instalaciones.

Ese mismo día, otro barco de la naviera internacional MSC Cruceros, esta vez con bandera panameña, atracará también en Málaga. El MSC Orchestra es la segunda nave de la clase Musica, que puede acomodar a 3605 pasajeros en sus 1275 camarotes.

El sábado 23 de julio le tocará el turno a AidaStella, uno de los navíos de la línea de cruceros alemana Aida Cruises. El buque de bandera italiana tiene capacidad para 2700 personas que estarán en Málaga, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. A la sombra del enorme AidaStella, atracará también el World Traveller, un buque de medidas pequeñas que permite, según la compañía Mystic Cruises, una experiencia diferente a sus doscientos pasajeros.

El barco, a diferencia del resto, pasará la noche del 23 de julio en Málaga, donde estará hasta las 13:00 horas del día siguiente. El World Traveller comenzará su itinerario en Marbella y lo finalizará en Valencia.

Cruceros internacionales

El Anthem of the Seas será el crucero de mayor tamaño que atraque en Málaga durante este mes de julio. Llegará el día 27 con una capacidad para 4919 pasajeros. Aunque en esta ocasión el navío inicia su ruta en Gibraltar, el Anthem of the Seas cuenta con itinerarios a ambos lados del Atlántico. Los buques de la compañía de cruceros noruego-estadounidense Royal Caribbean Cruises son conocidos por la enorme oferta de experiencias y actividades que ofrecen sus barcos.

El Anthem of the Seas dispone de un simulador de surf de 12,1 metros, autos de choque, pared de escalar, cursos de buceo y un simulador de paracaidismo con el que se podrá sentir la experiencia de lanzarse en paracaídas sin abandonar la cubierta.

El Mein Schiff Herz, con destino Lisboa, llegará a Málaga el 29 de julio a las cuatro de la mañana, y permanecerá hasta las once de la noche de ese mismo día. El navío de la compañía Tui Cruises retomó su actividad en abril de 2022, tras dos años de pausa. Con capacidad para 2217 pasajeros, el Mein Schiff Herz navega por el Mediterráneo occidental con ocho rutas diferentes.

Para cerrar el mes, el 30 de julio atracarán los dos últimos cruceros: el Marella Discovery, con capacidad para 2492 personas, y el MSC Orchestra, por tercera vez en este mes.