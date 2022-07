Si le molesta el rascacielos márchese a Jaén

El freno el pasado lunes en la aprobación del tremebundo rascacielos del Puerto nos priva a los malagueños de un simpar guiño histórico: el que la Gerencia de Urbanismo le hubiera dado el visto bueno un 18 de julio para, de esta accidental manera, hermanar simbólicamente la construcción en el tardofranquismo del barrio de La Malagueta con su irresponsable prolongación.

Otro elemento, nada menor, mantiene en vilo a los amantes del humor y es la vigencia o no del informe del impacto ambiental del prodigio: al menos para la plataforma ciudadana Defendamos Nuestro Horizonte está más caducado que un yogur del Mundial 82.

Realizado por una o varias mentes prodigiosas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se ha convertido, a su pesar, en una auténtica gema, en la estela de la legendaria serie británica ‘Sí, ministro’, cima del humor burocrático.

Porque, como sabrán, 40 años de conocimientos de la administración autonómica sobre el impacto de un objeto en el paisaje se lograron condensar en una inmortal máxima incluida en el documento: «Determinadas vistas o perspectivas de la misma (Bahía de Málaga) sí se verán afectadas por la existencia del hotel propuesto, y estas vistas son fácilmente modificables en función de la ubicación del observador».

Con qué magistral pericia el autor o autores del informe han resumido lo que la protección del paisaje, al contrario que en los países civilizados, importa en nuestra región: un bledo.

De esta revolucionaria manera la Junta de Andalucía encara cualquier problema sobre agresiones paisajísticas y urbanísticas: ¿Qué una construcción afea las vistas?, pues mire para otro lado y asunto resuelto. No hay nada como vivir en España para que todo lo que tenga que ver con el cemento, la especulación y los ‘iconos referenciales’ prevalezcan sobre el paisaje, el Patrimonio y cualquier otra gaita improductiva.

Así que ya saben, si la Torre del Puerto les parece lamentable, en cuanto se giren y le den la espalda dejarán de verla o mejor váyanse a Jaén de excursión y la perderán realmente de vista.

Si finalmente Málaga termina siendo un referente internacional del atentado paisajístico nos acordaremos de esta obra de orfebrería autonómica que tanto colaboró en promover el artefacto. Este es el nivel intelectual con el que se aborda la protección del paisaje en nuestra avanzada España.

Pero no perdamos la esperanza, si no estuviera en vigor, quién sabe si los chicos de la Junta no vuelven a superarse con otro informe de los que hacen época. Ánimo.