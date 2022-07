El PSOE del Ayuntamiento de Málaga muestra su oposición a la construcción del rascacielos en el Puerto de Málaga. Tras la retirada ayer, en la Comisión de Urbanismo del punto sobre la aprobación del hotel en el Dique de Levante del orden del día, el grupo municipal ha convocado una rueda de prensa para indicar que su voto habría sido en contra.

Así lo ha dicho su portavoz Daniel Pérez: "El Partido Socialista está en contra de la construcción del hotel rascacielos en el Dique de Levante. No estamos en contra de este proyecto, estamos en contra de la ubicación del mismo".

Pérez ha explicado que la decisión viene motivada porque "no se reunían las condiciones" para que su partido "pudiera dar su voto favorable". Ha señalado que ayer el Área de Urbanismo "mandó un informe que no se sostenía en el que explicaba que todos los expedientes estaban en vigor y que por tanto no había algún tipo de duda para que se pudiera aprobar el plan especial del puerto"; cuestión que finalmente acabó por no darse, pues las dudas sobre la vigencia o caducidad del informe de evaluación medioambiental de la Junta de Andalucía, publicado en diciembre del año 2017 en el BOJA, no permitieron el debate en la comisión.

El portavoz socialista también ha insistido en que durante todos estos años de tramitación del proyecto de construcción del rascacielos, no se han atendido sus peticiones, entre ellas la de realizar una consulta ciudadana: "No se puede entender que un atentado patrimonial tan grande no se haya ni siquiera consultado a los ciudadanos", ha justificado Daniel Pérez.

Es por eso que ha pedido a Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos en el consistorio, que vuelva a insistir en esta cuestión para conocer qué opinan los malagueños: "Ciudadanos está en disposición de dar voz a los malagueños", aunque ha insistido en que "hay un índice creciente de rechazo de la ciudadanía".