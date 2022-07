El concejal sociChurrialista en el Ayuntamiento de Málaga Salvador Trujillo ha pedido al equipo de gobierno que paralice la construcción de una gasolinera de autoservicio en la barriada de Churriana, concretamente en Carretera de Coín donde se han reanudado los trabajos "desoyendo el clamor de cientos de vecinos que rechazan frontalmente su instalación".

"Es una barbaridad la instalación de una gasolinera a menos de 50 metros del barrio de Las Peñuelas donde residen cientos de vecinos, con el riesgo para los residentes de respirar benceno y la emisión de gases contaminantes nocivos para la salud", ha indicado en un comunicado.

El edil ha indicado que en Camino de Coín "no hay lugar para una estación de autoservicio de combustible, ya que existen varias gasolineras en el entorno". "Los vecinos lo han expresado por activa y por pasiva, no quieren una gasolinera en la puerta de sus casas", ha insistido, recordando que "no es la primera vez que este Ayuntamiento permite instalar una gasolinera a escasos metros de cientos de viviendas".

En este punto ha citado casos como la gasolinera en La Pelusa en el Distrito Este o la cercana a los barrios de Los Rosales y Los Jazmines en el mismo distrito de Churriana; "iniciativas perjudiciales para el descanso de las comunidades de vecinos, que no quieren convivir con la emisión de sustancias contaminantes", ha dicho el concejal.

Trujillo ha manifestado que, "según la orden de un juez hay que esperar al informe de calificación ambiental y por eso entendemos que todavía no debe haber nadie en esta parcela realizando ningún tipo de trabajo, ya que no disponen de la licencia de obra para realizar ninguna labor". "Todo está en manos de la justicia a la espera del informe de calificación ambiental", ha destacado.

Según el socialista, "a día de hoy no ha terminado el plazo para las alegaciones y entendemos que no se puede realizar ningún tipo de obra en estos terrenos". "De una vez por todas queremos que esta gasolinera no se instale en esta barriada. De una vez por todas queremos que los vecinos de Las Peñuelas no tengan esta gasolinera perniciosa en la puerta de sus casas", ha finalizado.

Por su parte, Rafael Ferrer, vecino afectado por la instalación de la gasolinera low cost, ha señalado que han "demandado al Ayuntamiento porque consideramos que hay irregularidades tanto en el Plan Especial como en el Plan Estratégico Medioambiental", han indicado los socialistas en un comunicado.

Al respecto, ha precisado que "según estos informes, nuestras viviendas no existen, ni existe una guardería a escasos 50 metros". "La Organización Mundial de la Salud dice que el benceno, presente en los hidrocarburos, es una de las causas del cáncer mieloide en niños y en personas mayores. La distancia que hay a nuestras viviendas o a la guardería es mínima y sería un peligro para nuestra salud. Además, existen dos gasolineras más, es decir, no hace falta construir otra", ha concluido.