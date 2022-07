El dossier de la Expo de Málaga, centro de la polémica tras las críticas del OMAU

El dossier de la candidatura de Málaga a acoger la Expo 2027 ha cocinado la polémica que se servirá mañana en el pleno del ayuntamiento después de que el documento, aún abierto a ampliación y modificaciones, recibiera importantes críticas del Observatorio de Medioambiente Urbano (OMAU), una institución municipal, en el último Consejo Social de la ciudad.

En ese acto público, en el que participaron los miembros de la corporación municipal junto a representantes de otras instituciones -por ejemplo, el PTA o la Fundación Málaga-, el director del OMAU, Pedro Marín, criticó que en el documento “no hay referencia alguna” ni a la Agenda Urbana de Málaga (2015) ni al Plan Alicia del Clima (2020).

"La vinculación a la Agenda Urbana es imposible de obviar en la estructura metodológica que este Ayuntamiento viene desarrollando desde hace años con un modelo urbano de ciudad compacta, compleja y de proximidad”, indicaba entonces Pedro Marín, al tiempo que aseguró temer que la de Málaga, en caso de resultar ganadora, se configure como una “Expo del pasado”.

En este sentido, Marín hizo una serie de propuestas que se podrían incluir en el dossier como aumentar el papel de los barrios, empleando los suelos y equipamientos en desuso para albergar instalaciones de la Expo, renovar la antigua cárcel provincial, impulsar el ecobarrio Manzana Verde o desarrollar las 8.000 hectáreas del anillo verde que rodea la ciudad, entre otras medidas.

“Debería establecerse un compromiso de que todas las actuaciones vinculadas a la Expo cumplan los requisitos europeos DNSH (Do No Significant Harm) porque los proyectos para ser llevados a cabo deben cumplir el criterio de no causar un prejuicio significativo al medioambiente”, insistía Marín durante su intervención en el Consejo Social.

Hoy Francisco de la Torre se ha pronunciado sobre estas críticas del director del OMAU, del que ha asegurado que cuenta “con libertad de expresión diga lo que diga” aunque, eso sí, le ha recriminado que podría compartido sus impresiones sobre el dossier “antes” y “con más rapidez” sin esperar a la celebración del Consejo Social. “Tiene vía libre para llamarme, para escribirme, para pedirme una reunión, para hacerlo a través de la concejala que depende. No tiene que esperar al consejo social”.

No obstante, el alcalde se ha mostrado abierto a incluir en el dossier las menciones tanto a la Agenda Urbana como al Plan Alicia. “Estamos abiertos a mejorar el texto pero tendremos que hacerlo de acuerdo al gobierno”, ha esgrimido De la Torre. En cuanto a incluir proyectos concretos, ha señalado que “habrá que hablarlo con el Gobierno” si estos suponen un mayor desembolso económico.

“Ese dossier fue revisado por el gobierno, por distintos ministerios fundamentalmente por Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y hecho suyo. Es el gobierno el que lo presenta y él tiene la Agenda Urbana Española y puede plantearlo. Nosotros encantados de que se haga”, ha incidido.

Plan Litoral

Ya en el propio Consejo Social, la oposición le recriminó al alcalde que en el plan de Málaga para la Expo se hayan incluido proyectos que no cuentan con el consenso de los partidos políticos ni de la ciudadanía, entre ellos, el Plan Litoral.

De hecho, el Partido Socialista ha presentado una moción urgente al pleno de mañana en la que se recogen las observaciones del OMAU y pide al equipo de gobierno que se cumpla tanto con los objetivos de la Agenda Urbana como con el Plan Alicia, así como que se sustituya el Plan Litoral por un proyecto “menos lesivo”, además de incluir “mejoras para avanzar hacia una verdadera ciudad sostenible”.

Por cierto que también incluyen en la moción la realización de un estudio independiente que compare los beneficios medioambientales de instalar un bosque urbano en los terrenos de Repsol frente a la construcción de las torres para lo que hay un proceso de subasta de suelo municipal en marcha.

En cuanto al Plan Litoral, De la Torre sostiene que el PSOE de Málaga incurre en una “contradicción” con sus propias siglas ya que “no está respaldando lo que el Gobierno ha hecho”.

“Si queremos ser el ejemplo hacia el exterior de lo que es la era urbana hacia las ciudades sostenibles tenemos que empezar por ser una ciudad sostenible. Eso requiere autocrítica, un reconocimiento de la situación de partida y qué hacer a futuro para mejorar”, ha afirmado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez.