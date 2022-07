El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que "no hay ninguna razón" y "no tiene sentido" que Sevilla exija la Ley de Capitalidad, al señalar que ser capital "es una ventaja brutal". Ha instado al regidor hispalense, Antonio Muñoz, a hacer "planteamientos globales; no se puede ir a resolver los problemas económicos de un municipio con un planteamiento que no se sostiene y que no tiene ni pies ni cabeza".

"Nunca entenderé que planteen desde Sevilla, sea quien sea el alcalde, una compensación económica por ser capital administrativa, si no tiene más que ventajas", ha dicho De la Torre en referencia a la petición del regidor hispalense de exigir la Ley de Capitalidad para Sevilla, retomando así una vieja reivindicación. De la Torre se ha preguntado "cuáles son los defectos" de ser capital, instando a pensar en "los miles de funcionarios autonómicos que tienen". Ha apuntado a que "si a lo que alude es a lo que ocurre en todas las ciudades con cierto tamaño que tienen un área metropolitana, que se utilizan estos servicios, si piden competencias por ello, tendrían que hacer unas normas válidas para otras ciudades equivalentes". El alcalde de Málaga ha dicho desconocer "qué argumento concreto hay", pero ha insistido en que "en ningún caso lo veo razonable". "No sé lo que pretende, va buscando más recursos porque sí", ha señalado, apuntando que "problemas económicos tenemos todos los ayuntamientos de España por el tema de la plusvalía que ha aprobado el Gobierno central", instando al alcalde sevillano a que "trabaje para que el Ejecutivo central compense ese dinero". Asimismo, ha señalado que si se refiere a la transferencia de competencias, "eso se tenía que haber hecho en el origen de la autonomía, estaré siempre en esa dirección, pero es algo no para una ciudad, para todas las que podemos hacer eso y para todos los municipios, porque los pequeños tendrían el apoyo de las diputaciones". Al respecto, ha indicado que el PSOE "no tuvo esa visión e hizo una autonomía centralista 100%, que funciona mal en muchas cosas, en servicios que al final hemos hecho nosotros --en referencia al ayuntamiento--", poniendo como ejemplo la construcción de viviendas. Aunque ha defendido que la autonomía "ahora funciona mejor a pesar de eso, porque hay unas manos en su gestión sensatas y correctas", ha dicho que con ese planteamiento "encima premias a esa ciudad" que tiene "ventajas" y que se beneficia "no solo de ser capital, sino de ser capital de una autonomía centralista", apuntando a "un costo que pagamos todos para la ciudad que se beneficia de ese centralismo". "No hay ninguna razón", ha incidido De la Torre, quien ha ironizado, señalando que ya dijo en su momento "que nosotros nos ofrecíamos gratis, es más, pagando, tanta ventajas le veo".