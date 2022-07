El Pleno de Málaga aprueba "abrir una reflexión" sobre el soterramiento del eje litoral

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado “abrir una reflexión” sobre el soterramiento del tráfico rodado en el eje litoral de la ciudad y que tiene un presupuesto que supera los 400 millones de euros.

Se trata de una intervención que no cuenta con el respaldo de ninguno de los partidos de la oposición (PSOE y Unidas Podemos) y que ha vuelto a levantar asperezas en la corporación municipal en las últimas semanas después de que esta actuación se haya incluido en el dossier de la candidatura de Málaga a acoger la Expo 2027 como proyectos a desarrollar en la ciudad.

Así, a través de una enmienda de Ciudadanos a una moción planteada por el PSOE ha salido adelante un punto en el que se pide al equipo de gobierno “abrir una reflexión” en relación al Plan Litoral “para adaptarlo a las necesidades de la ciudad y al actual contexto económico”.

“Es un proyecto que nos parece muy complejo de llevar a cabo y que merece una reflexión sobre su alcance económico y técnico”, ha señalado la edil de Ciudadanos, Noelia Losada. “Además resulta más difícil de pensar en estos tiempos económicos y con las expectativas que tenemos a partir de otoño así que creemos que se puede dimensionar en la zona del Paseo de los Curas y Muelle Heredia y centrarse en la permeabilidad centro ciudad”.

Tanto Ciudadanos como el PSOE coincidían en la conveniencia de acortar la extensión del Plan Litoral, que en esencia, se extiende desde el Gran Hotel Miramar hasta el Muelle Heredia, un eje por el que el tráfico rodado, público y privado, discurriría por vías subterráneas, generando sí más de 70.000 metros cuadrados de espacio peatonal. Frente a esto, ambos partidos sugieren limitar ese soterramiento al entorno del Paseo de los Curas y Muelle Heredia, como explicaba Losada.

En concreto, la redacción del punto aprobado es la siguiente: “Instar al Equipo de Gobierno a abrir una reflexión sobre la envergadura del Plan Málaga Litoral para adaptarlo a las necesidades de la ciudad y al actual contexto económico, manteniendo los objetivos de reordenación del tráfico en el eje Este-Oeste, facilitando la conexión entre el Parque y el puerto de Málaga y que sirva para reducir la contaminación en el casco urbano y mejorar la sostenibilidad”.

Por su parte, el portavoz del Partido Socialista, Daniel Pérez, ha remarcado que "la mayoría de este Pleno no está de acuerdo con ese procedimiento porque es irreal, faraónico y sobre todo no se va a hacer antes de la Expo 2027".

La moción ha contado con el apoyo de Unidas Podemos, aunque dejó claro que el Plan Litoral se trata de un proyecto que carece de consenso y, por tanto, rechazan que se haya incluido en el dossier de la candidatura de Málaga a la Expo.

“El Eje Litoral no nos crea consenso, no nos deja en un modelo de ciudad sostenible porque lo que vamos a hacer es enterrar el tráfico”, ha incidido la concejala portavoz, Remedios Ramos.

Sobre este asunto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en que el Plan Litoral no se ejecutará hasta que no se cuente con financiación externa a la municipal. “Se hará cuando haya financiación de otras administraciones, europeas… Si no hay esa financiación, además de la municipal, no se podrá hacer, pero hay que plantear proyectos ambiciosos. Esa es la realidad”, ha recalcado De la Torre.

Un informe para Repsol

Por otro lado, la moción socialista solicitaba la realización de un informe independiente para que se aclare el impacto medioambiental de impulsar un bosque urbano en los terrenos de Repsol frente a la construcción de las tres torres en las parcelas municipales. Se trata de una iniciativa que finalmente no ha salido adelante con el voto de calidad de Francisco de la Torre.