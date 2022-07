Urbanismo matiza sobre la venta de Repsol: "Son temas paralelos, la mesa de contratación no la podemos parar"

“La mesa de contratación no la podemos parar evidentemente”, ha asegurado a este periódico el concejal de Urbanismo, Raúl López ante preguntas de este periódico en relación a las declaraciones de ayer de Francisco de la Torre sobre el estado de la subasta de los terrenos de Repsol tras el recurso interpuesto por la Plataforma Bosque Urbano.

En concreto, el alcalde de Málaga se mostraba partidario de esperar a que haya un pronunciamiento judicial por parte de la sala nº4 de lo Contencioso-Administrativo de Málaga para retomar la venta de estos terrenos estratégicos para los que se han presentado 17 ofertas de diferentes promotoras, entre ellas, Urbania, Acciona o el fondo suizo Stoneweg.

No obstante, este planteamiento chocaba con los aprobado en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo -por indicación de la mesa de contratación, el organismo encargado de la venta- que acordó el pasado 24 de junio seguir adelante con la subasta, frente a la posibilidad de paralizar el proceso hasta que hubiese un fallo, una opción que finalmente incluso acabó por eliminarse de la propia votación.

Ahora Urbanismo aclara que el proceso judicial y la convocatoria de una nueva mesa de contratación son “temas paralelos”, por lo que no se suspenderá la venta, sino que continuará su proceso mientras avanza el recurso de la Plataforma Bosque Urbano.

“Van los dos temas paralelos. Nosotros la mesa no la podemos parar evidentemente porque no hay una orden de parar, al revés, hay una orden de continuar”, ha indicado el edil de Urbanismo. “Lo que pasa es que hay mucha documentación que tenemos que analizar, entonces la mesa no se va a convocar mañana”.

En cuanto a las declaraciones de De la Torre, López asegura que hacía referencia a “animar” a que el litigio “se resolviera pronto”. “Que sin duda, nos viene bien, pero no es que esté paralizado hasta entonces, sino que va en paralelo”.

El Ayuntamiento de Málaga se juega con este proceso una venta de cinco parcelas municipales por un precio de salida de 53 millones de euros. Se trata de una subasta que se ha tenido que posponer en dos ocasiones; en primer lugar, por decisión de la mesa de contratación de ampliar la justificación de las puntuaciones de las ofertas de cada equipo aspirante a hacerse con los terrenos y, en segundo lugar, tras conocerse la admisión a trámite del recurso de la Plataforma Bosque Urbano.