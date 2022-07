La red social de los conductores a tiempo real, Social Drive, ha compartido en su perfil de Twitter un video donde aparece un vehículo con una carga excesiva sobre la baca. La grabación ha tenido lugar en la autovía dirección a Málaga.

Un coche circula con esta carga por la autovía



📹 Málaga pic.twitter.com/uXvROZdeAY — SocialDrive (@SocialDrive_es) 27 de julio de 2022

El exceso de carga puede dar lugar a un accidente que implique a otros vehículos que circulan adecuadamente y cumpliendo las normas. Asimismo, los turismos que circulen con carga excesiva pueden exponerse a multas económicas.

De igual modo, una de las consecuencias de viajar con mucha carga es el aumento del consumo de combustible. El gasto de gasolina o gasoil será mayor al igual que la autonomía en el caso de un coche eléctrico que disminuirá. Otras de las consecuencias son el aumento de la distancia de frenado y la disminución de la estabilidad y el equilibrio del vehículo lo que provocará una conducción más peligrosa.

La mala colocación o el exceso de carga puede acarrear sanciones económicas que dependen de la carga que permita tu coche y del tanto por ciento que te excedas en el peso. En general, no llevar bien sujetada la carga puede ser considerado una infracción grave, cuya sanción alcanza como norma los 200 euros de multa, según establece la DGT. Las sanciones podrían incluso aumentar dependiendo de la gravedad de los hechos. Si, por ejemplo, la carga mal transportada termina cayendo sobre la vía y creando un grave peligro para el resto de usuarios, las multas podrían ascender a los 500 euros y hasta 4 puntos de pérdida del carné. Incluso, el vehículo podría ser inmovilizado mientras persista ese mal acondicionamiento de la carga.

Para llevar equipaje en la baca del coche hay que procurar que no sobresalga, ni por la parte delantera, ni trasera, ni por los laterales de la planta del coche. La Dirección General de Tráfico especifica unas normas al respecto. Cualquier turismo, que no esté autorizado para el transporte de mercancías, no puede transportar objetos que sobresalgan más de un 10% de su longitud por la parte trasera o un 15% cuando el objeto no se pueda desmontar o dividir.

En cualquier caso, hay que llevar los objetos bien sujetos y reducir la velocidad. La carga tampoco puede cubrir los dispositivos de señalización luminosa, así como las placas de la matrícula ni cualquier otro distintivo obligatorio que lleve el coche.