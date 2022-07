La UNED está de aniversario, medio siglo de existencia, tiempo en el que se ha revelado como un pilar fundamental en la educación en nuestro país. Presente en todas las provincias españolas, hablamos del futuro más inmediato y de las novedades que trae el próximo curso 22-23, con Luis Grau, director de UNED Málaga y del Campus SUR.

Este año la UNED celebra su 50 aniversario, ¿Cómo ha evolucionado la universidad en este tiempo?

La UNED comienza su andadura en el año 1972 con una oferta académica de únicamente dos licenciaturas (Derecho y Filosofía) y el Curso de Acceso a la Universidad. Entonces, tan solo tres despachos en el centro de Madrid conformaban la estructura de la que estaba llamada a ser la mayor universidad de España y el mayor Campus de Europa. Pública y con precios públicos.

Actualmente la UNED oferta 30 grados universitarios sin nota de corte, además de 78 másteres oficiales, 21 programas de doctorado, acceso a la universidad, 16 idiomas, UNED Sénior y numerosas titulaciones propias dentro de los programas de Formación Permanente y Extensión Universitaria.

En cuanto a su estructura, además de los servicios centrales (Rectorado, Vicerrectorados, etc.) la UNED cuenta en estos momentos con 11 facultades y escuelas técnicas superiores de ingeniería (y sus respectivos departamentos), así como con más de 68 sedes repartidas por todo el territorio nacional y fuera de él, como es el caso de UNED Málaga. Estas últimas son la pieza clave del modelo semipresencial de la UNED.

¿Qué distingue la formación de la UNED frente a otros centros que ofrecen formación a distancia?

La diferencia principal radica en su estructura y modelo educativo. La UNED, a diferencia del resto de las denominadas universidades online, posee un modelo educativo semipresencial propio y único, en el que se complementan las tutorías presenciales (clases) en cada una de las diversas sedes, con el apoyo y seguimiento de los equipos docentes de la sede central en Madrid (facultades y ETS) a través de nuestras plataformas de enseñanza a distancia. Si además tenemos en cuenta el hecho de que nuestras tutorías (clases) se retransmiten en directo y con la participación de nuestros alumnos, el resultado es una atención óptima hacia nuestros estudiantes y la sensación por parte de estos de no encontrarse solos frente a un ordenador. Por otro lado, hay que destacar también enorme potencial humano y tecnológico que la UNED pone al servicio de sus estudiantes y que hizo posible, entre otras cosas, que en los tiempos más duros de la pandemia nuestro alumnado pudiera continuar sus estudios con normalidad, fuera cual fuera su situación personal o su lugar de residencia.

¿Ha cambiado el perfil de los estudiantes? ¿Cómo es en la actualidad?

El perfil del estudiante de la UNED ha cambiado muchísimo. Hace años el alumnado de la UNED se componía mayoritariamente de personas que ya poseían una titulación superior y estaban interesadas en formarse en otra área, o de aquellas que deseaban comenzar esos estudios que, en su día y por diversos motivos, no pudieron cursar. Personas también en su mayoría con ligaduras profesionales o familiares y en algunos casos alejadas de las grandes ciudades. Actualmente, además de los perfiles antes mencionados, contamos entre nuestro alumnado con muchísima población joven, recién egresada del Bachillerato y a la que nuestra oferta formativa y nuestra metodología les resultan más interesantes por su situación personal o geográfica. Prefieren no tanta presencialidad y sí una semipresencialidad, que es realmente nuestro modelo. A esto último, ha contribuido también el altísimo valor que las entidades públicas y privadas otorgan a los títulos de la UNED. Es importante también resaltar que la UNED, a través de su unidad UNIDIS, acerca la enseñanza superior a aquellas personas cuya discapacidad no le permite asistir o examinarse en una universidad puramente presencial. En este sentido cabe resaltar el marcado carácter social que tiene la UNED.

Desde la UNED han incorporado dos grados nuevos, Educación Infantil e Ingeniería de la Energía, ambos sin nota de corte. ¿Cómo se organizan estas titulaciones?

El próximo curso académico 2022/2023 la UNED presenta una oferta de dos nuevos grados, como son los de Ingeniería de la Energía y Educación infantil, sin nota de corte, que amplía de esta manera su elenco de grados y microgrados que hacen posible la educación universitaria. El grado de Educación infantil está destinado a formar especialistas en educación de niñas y niños escolarizados entre 0 a 6 años, un grado constituido en aspiración histórica de la UNED y que ahora se concreta acogido al cumplimiento del Objetivo 4 de la Agenda 2030 de la UNESCO con lo que la UNED está comprometida. El plan de estudios conducente al título oficial de Grado en Educación infantil ofrece al alumnado la oportunidad de adquirir los conocimientos académicos y profesionales necesarios para completar su formación intelectual y afrontar con compromiso las diversas funciones de su vida profesional en un entorno escolar y social cambiante. El grado en Ingeniería de la Energía pretende hacer frente a los retos tecnológicos formando a los futuros profesionales con conocimientos sólidos en las disciplinas básicas y generalistas, inherentes al ejercicio profesional de un ingeniero, que sean capaces de contribuir en materias de sostenibilidad, eficiencia global, ética profesional y cuantos elementos permitan a particulares, empresas e instituciones instaurar políticas energéticas de ahorro, sostenibilidad y racionalidad en la generación y el uso de la energía.

Respecto a la sede de Málaga, ¿habéis incorporado novedades en vuestras instalaciones?

Sí, y no pocas. Desde la adecuación y mejora de nuestras aulas, laboratorios y resto de instalaciones hasta la renovación de gran parte de los sistemas informáticos y equipos multimedia utilizados para impartir las tutorías presencial y telemáticamente. Es un proceso que comenzamos el curso anterior y al que pretendemos dar continuidad. Cabe resaltar también la puesta en marcha, para este curso 2022-2023, del COIE UNED Málaga a través del cual se trabajará en la prevención del abandono, la orientación académica a nuestros estudiantes, la empleabilidad y el emprendimiento. Se trata de una excelente noticia.

¿Se van a celebrar, en lo que queda de año, ese medio siglo de existencia?

Sí, habrá una serie de actos de los cuales iremos informando a través de nuestra página web www.unedmalaga.es y de las redes sociales.

Ahora inician el periodo de matriculación para el curso que viene, ¿ha aumentado el número de solicitudes en estos años? ¿Qué tienen que hacer las personas interesadas en matricularse en la UNED?

A grandes rasgos podemos decir que la demanda en estos dos últimos cursos se ha mantenido al alza. Respecto a la segunda cuestión, existen dos vías para realizar la matrícula

1. Online a través de los enlaces que se encuentran en nuestro portal web www.unedmalaga.es

2. En las dependencias de nuestro Centro Asociado a la UNED en Málaga, sito en la Calle Sherlock Holmes 4. Teléfono de contacto 952 36 32 95/97. Nuestro personal de administración y servicios le informarán de nuestra oferta educativa, así como del proceso de matriculación.

Para más información

Dirección: C/ Sherlock Holmes, 4 (Junto al Corte Inglés Bahía de Málaga)

Web: //www.unedmalaga.es/

Tfno: 952363295 / 952363297

Mail: info.estudiantes@malaga.uned.es

RRSS: Facebook Twitter Instagram

Ubicación: