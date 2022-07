Expertos de la Universidad de Málaga (UMA) han recogido en un libro los resultados de las investigaciones más recientes sobre terremotos y tsunamis históricos en la península ibérica.

La investigación sobre terremotos y tsunamis históricos en la península ibérica ha avanzado en los últimos años, tanto desde el ámbito de la Geología como desde el de la Historia y la Arqueología.

Según el profesor del Área de Historia Antigua de la UMA, Manuel Álvarez Martí-Aguilar, además del famoso terremoto y tsunami de 1755, que afectó intensamente a las comunidades costeras de la fachada atlántica peninsular, existe "un creciente volumen de información sobre otros eventos extremos que impactaron en las costas ibéricas en época fenicia, romana y medieval".

Junto al profesor Francisco Machuca Prieto han publicado el libro 'Historical Earthquakes, Tsunamis and Archaeology in the Iberian Peninsula' (editorial Springer) en el marco del Proyecto de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación 'Terremotos y tsunamis en la península ibérica en época antigua: respuestas sociales en la larga duración'.

"La obra apuesta por el diálogo interdisciplinar, poniendo en relación los resultados de las más recientes investigaciones sobre terremotos y tsunamis históricos en la península ibérica provenientes del campo de la geología, la historia y la arqueología, con especial atención a los ocurridos en el periodo de la Antigüedad", explica Martí-Aguilar

El volumen, de varios autores, incluye 15 capítulos a cargo de grupos de investigación nacionales e internacionales, ofrece síntesis de carácter historiográfico y geoarqueológico así como varios estudios de caso, entre los que destacan los de los posibles tsunamis documentados en el yacimiento de Cerro del Villar (Málaga) en época fenicia; en el litoral de Huelva y en el estuario del Guadalquivir en época romana altoimperial; o en el yacimiento romano de Baelo Claudia (Cádiz) en época tardoantigua.