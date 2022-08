El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Salvador Trujillo ha pedido al equipo de gobierno del PP en la capital "que cumpla con lo acordado para que los jubilados de Fuente del Rey en Churriana tengan un espacio digno, que no es otra cosa que un nuevo centro social gratuito".

Así lo ha señalado tras reunirse con la asociación de mayores de la zona, al tiempo que ha recordado que "cuando se proyectó el Edificio de Usos Múltiples del distrito en 2017 para acabar siendo el centro de mayores, existió el compromiso del alcalde Francisco de la Torre para que acabara siendo un centro de mayores sin que se haya producido este cambio, de forma que la Asociación de Mayores de Fuente del Rey, con cerca de 500 socios, no puede ocupar sus instalaciones cuando tienen una demanda clara de ampliar el actual espacio que tienen, de tan solo cuatro metros cuadrados".

También ha instado al alcalde a que lleve a cabo una reunión urgente con esta asociación "para acabar con el engaño al que llevan sometidos en estos últimos cinco años", ha advertido.

"No es posible que en Churriana no se hayan habilitado instalaciones gratuitas para nuestros mayores o que el Ayuntamiento no asuma los costes de luz, agua y el mantenimiento del ascensor, rompiendo claramente el alcalde con su compromiso", ha concluido.

Por su parte, Antonio Rivas, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Fuente del Rey ha lamentado que, "pese a que ha habido colaboración por parte de los vecinos de Churriana para que el nuevo edificio sea una realidad, no se ha respetado lo que se firmó en 2017, que es que los jubilados y pensionistas tengan un espacio municipal para poder disfrutarlo de forma gratuita".