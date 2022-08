El cielo de la noche del viernes 12 se inundará de luces y fuegos artificiales para inaugurar, tras dos años sin ella, la Feria de Málaga 2022. Una de las principales novedades de este año será el nuevo espectáculo luminoso que reunirá a más de 240 drones que sobrevolarán la playa de la Malagueta y de Huelin, dibujando figuras y elementos tradicionales de la Feria en el cielo malagueño. «El mayor espectáculo de drones actuando al unísono que se ha hecho en España», ha recalcado la concejala de Fiestas Teresa Porras en la presentación del programa de la Feria 2022. Una exhibición dirigida por especialistas y creada exclusivamente para Málaga. El espectáculo, denominado ‘Noche de Fiesta’, comenzará a 23:50 horas del viernes.

A partir de la medianoche, será el turno de los tradicionales fuegos artificiales, que se lanzarán desde la zona de acceso a la terminal de cruceros. Un verdadero castillo de fuegos que durará 20 minutos y para el que se quemarán 609,2 kilos de pólvora, al ritmo de algunas de las canciones de la banda sonora de ‘Grease’, y temas como ‘This is me’ de la película ‘El gran showman’ o ‘Let it go’ de Frozen.

Después del espectáculo piromusical, no habrá más conciertos ni bandas de música. La justificación, según la concejala de fiestas, es «intentar conservar la playa para que al día siguiente la gente pueda ir sin tanto problema como es habitual». Esa noche de fuegos, tampoco tendrá lugar el pregón, como venía siendo tradición, pues este año contará con un nuevo espacio en el Cortijo de Torres.

El sábado 13, tras inaugurar la Feria en el centro histórico, a las 21.30 horas, la cantautora María Peláe dirigirá unas palabras como pregonera a los malagueños, desde un escenario que se colocará ante la portada principal del Cortijo de Torres, antes del encendido oficial del recinto ferial a las 22.00 horas.

Conciertos

Otras de las sorpresas de esta Feria 2022 es que habrá que pagar entrada para poder ver a India Martínez, el viernes 19 de agosto, y a Maka, el sábado 20. La concejala de Fiestas lo ha justificado como una oportunidad para poder traer a personas «con un caché mucho más alto», aunque los malagueños «tengan que hacer un esfuerzo» y pagar para poder entrar en el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres y ver «a artistas relevantes como India y Maka».

El resto de conciertos sí que serán gratuitos. El sábado actuarán en el Auditorio Municipal, a las 22.30 horas, Efecto Mariposa y Carlos Baute. El domingo será el turno de Coti y Zenet. La elección de la reina y el míster de la Feria será el lunes 15, y el martes cantará Antonio Carmona. En esta Feria 2022 actuarán también los Vivancos (miércoles 17) y María del Monte (jueves 18). Además, cada día, junto a estos artistas, actuará una figura local.

La esencia del flamenco estará también presente a lo largo de toda la Feria con más de 100 personas actuando en distintos puntos de la ciudad. Los aficionados a este arte podrán disfrutar en primera fila de cantaores en espectáculos totalmente gratuitos. En la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla habrá actuaciones diarias al mediodía y durante la noche. Los Verdiales tendrán también su espacio destacado en la caseta municipal del Cortijo de Torres, dedicada exclusivamente a este arte ancestral. Habrá además actuaciones de dos pandas de verdiales que irán recorriendo la feria cada día.

Más novedades

La Feria Mágica para los niños se trasladará de la calle Alcazabilla a la Plaza de la Merced. Y, a partir del domingo 14, habrá espectáculos, juegos y talleres entre las 12.00 y las 15.30 horas.

Lo que sí se mantendrán será la animación del centro histórico con música en directo en las plazas de la Constitución, Las Flores, San Pedro Alcántara y la del Obispo. Las actuaciones tendrán lugar entre las 13.00 y las 18.00, hora a la que finalizará la Feria en el centro histórico para que, entre las 19.00 y 20 horas, puedan comenzar con la limpieza. No obstante, la concejala de Fiestas ha solicitado comprensión a los malagueños para que entiendan que los dispositivos de limpieza con los que cuentan «son los que son» y que no pueden estar limpiando en ambas zonas, pues reconocieron que no les da tiempo «a limpiar toda la feria».

En cuanto a la seguridad, será a partir de la semana que viene cuando informen de los dispositivos de policía de los que se dispondrán y todas las medidas que se pondrán en marcha para prevenir y garantizar la seguridad.