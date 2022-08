El próximo miércoles, día 3 de Agosto, Manuel Guerrero, fundador de MiColchón, presidirá junto a su hijo, Jacobo, actual gerente, la inauguración de la primera tienda de la cadena fuera de la provincia de Málaga. Más de 40 años después de abrir su primera colchonería, en la barriada de El Palo, la Costa Tropical de Granada va a ser la primera experiencia en su expansión por Andalucía.

La Costa del Sol y la Costa Tropical unidas por el descanso saludable

MiColchón ha creado y desarrollado un concepto innovador y de valor en el mundo del descanso, la Colchonología, que definen como la especialidad que se ocupa del descanso más personalizado y saludable para las personas. Esta cultura empresarial se basa en la experiencia y en la formación continua de sus Colchonólogas/os, personal especializado que se mantiene al día en lo que respecta a productos, materiales, avances tecnológicos, e incluso con formación básica de la mano de fisioterapeutas. El objetivo es asesorar sobre el descanso más adecuado para cualquier dolencia de espalda, saber qué firmeza y adaptabilidad requieren problemas como la lumbalgia, hernias, fibromialgia, escoliosis… o lograr el equipo de descanso ideal para niños, adolescentes, mayores o embarazadas. El objetivo en MiColchón es lograr un sueño verdaderamente reparador. No solo importa el colchón, también la base, la almohada, tu postura al dormir… tus Colchonólogos te ayudarán con tips y consejos para dormir mejor. Seas como seas, tienen tu colchón.

“MiColchón abandera el concepto de descanso en toda su amplitud, configurando el equipo perfecto para cada persona”

En la provincia malagueña, MiColchón cuenta ya con centros especializados en descanso desde San Pedro de Alcántara (Marbella), pasando por Fuengirola/ Mijas, Benalmádena/ Arroyo de la Miel, Málaga capital (con tiendas en El Palo, Avenida de Velázquez, Camino de Suárez y el centro de descanso más grande de Europa, en El Viso, con 2.000 m² de exposición) hasta la Axarquía (con sus centros de Vélez Málaga y Torre del Mar).

Nessen Interiors, el concepto Premium de MiColchón, también estará en Motril

Nessen Interiors, la #SofáExperience de MiColchón, su concepto premium, con la oferta más variada en sofás y sillones de calidad, de fabricación europea, con los más exquisitos diseños italianos, y los tapizados de moda, en tejidos antimanchas o en la mejor piel, también llega a la localidad granadina de la Costa Tropical. El nuevo centro del descanso está situado en la Avenida de Europa 106, frente al CC Alcampo y en él podrás encontrar dobles descuentos de verano e insuperables precios de inauguración.

Precisamente este know how que aúna calidad y servicio fue el que llevó a la firma andaluza a adentrarse en el universo de la decoración. “Fueron nuestros clientes los que orientaron nuestra trayectoria hacia la comercialización de sofás y sillones. Nuestros clientes han sido fidelizados a base de ofrecerles calidad al mejor precio, y un servicio excelente que no acaba nunca, siempre estamos disponibles para solucionar cualquier necesidad”, comenta Jacobo Guerrero, actual propietario y segunda generación de esta empresa familiar.

Para más información

Dirección Nueva tienda en Motril: Avenida de Europa 106 (Avda. Salobreña, frente CC Alcampo)

Teléfono: 951 555 155

E-mail: info@micolchon.com

Ubicación:

www.micolchon.com

www.nesseninteriors.com

https://profesionales.micolchon.com