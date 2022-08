Si hay playa… hay espetos. Sin lugar a dudas, los malagueños no conciben una cosa sin la otra. Ir en verano a un chiringuito es casi una obligación, ya sea al de toda la vida, al más vanguardista o al más tradicional.

Por la Costa del Sol se extiende un centenar de lugares donde degustar de mil y una maneras un buen pescaíto frito.

Además, la provincia cuenta con cuatro de los mejores de España, según recoge Forbes. En un listado elaborado por la revista gastronómica Tapas Magazine, donde se han seleccionado 25 establecimientos españoles, de los cuales cuatro están en Málaga.

Se trata de Frida Pahlo (Málaga), La Milla (Urbanización Los Verdiales, Marbella), Alma Playa (Rincón de la Victoria, Málaga) y MariCarmen Casa Playa (Málaga). Este último ha sido galardonado por Tapas como de The Best Chiringuito 2022'.

Frida Pahlo (Málaga)

"Ecléctico, artístico y con un ambiente envidiable que ameniza el Paseo Marítimo del Pedregalejo, este local de dos plantas tiende puentes entre culturas", así lo define la publicación.

Este local ubicado a los pies de la playa del barrio marinero de El Palo, fusiona la cultura mexicana con la gastronomía marenga.

La Milla (Urbanización Los Verdiales, Marbella)

Un local que se ubica entre los hoteles Marbella Club y Puente Romano. Basa su gastronomía en el producto fresco y de extrema calidad, y "combina de diez con las más de 600 referencias de vino que incluye su carta líquida", dicen.

Alma Playa (Rincón de la Victoria, Málaga).

Un establecimiento que nació en pandemia, y que con apenas dos años desde su apertura se ha convertido en todo un referente: "Vistas al mar, cocina hecha con mimo, un ambiente de lo más acogedor”, recalca la publicación.

MariCarmen Casa Playa

"MariCarmen Casa Playa, ese mágico lugar difícil (por no decir imposible) de olvidar", describen.

El local estrena su título de 'The Best Chiringuito 2022', pero su fama le precede. Sus mágicos rincones, su cocina de la abuela y sus veladas hacen que cada cliente quiera volver a repetir: “Allí las preocupaciones, las prisas, el estrés y las malas vibraciones no tienen cabida".