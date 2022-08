Málaga incorporará a su flota dos autobuses propulsados con hidrógeno verde

La EMT incorporará a su flota dos autobuses 100% eléctricos, aunque con la peculiaridad de que se propulsarán gracias a una pila de combustible que funciona con hidrógeno renovable, con el que se producirá la electricidad.

Mientras se avanza en esta adquisición, que durará meses, según el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se probará durante un mes este modelo de autobús en la ciudad " para ver su eficacia, su consumo de hidrógeno, la autonomía que cubre y comparar con los eléctricos".

Se trata de un préstamo, ha avanzado De la Torre, por parte de la empresa portuguesa que se encarga de la construcción de la estructura del vehículo. En cuanto al mecanismo interno, está desarrollado por Toyota.

La compra de estos vehículos, que se incluyen en el segundo tramo de los Fondos Europeos Next Generation, tiene un presupuesto de licitación de 1,5 millones de euros.

¿Cómo funciona?

En cuanto a las características del vehículo, al ser de hidrógeno es de cero emisiones, ya que el único residuo que genera es vapor de agua, que será lo que se expulsará por el tubo de escape. "Supone un salto cualitativo, ya que se eliminan los límites de autonomía como consecuencia de la capacidad de las baterías que incorporaban las primeras generaciones de autobuses eléctricos", añaden desde el Ayuntamiento de Málaga.

El H2. CityGold monta un motor eléctrico que desarrolla una potencia nominal de 180 kW. Cuenta con tres baterías con una capacidad de 44 kWh cada una y ofrecen una autonomía de mínimo de 400 kilómetros, lo que permite al autobús funcionar durante una jornada de trabajo. Otra de las características significativas es que se mueve de forma silenciosa.

La carga de hidrógeno se realiza de forma totalmente segura a partir de una hidrogenera portátil que suministra hidrógeno renovable para el repostaje del autobús. Para tal fin -durante esta prueba- la EMT ha contratado a Carburos Metálicos, que forma parte del grupo Air Products.

La flota

Tras la incorporación de los vehículos, la flota del transporte público de Málaga contará a corto plazo con 59 vehículos de nueva generación, ecológicos, y refuerza su posicionamiento como referente en movilidad sostenible, según indica el Ayuntamiento de Málaga. De ellos, 37 son eléctricos- híbridos (ya disponibles, 25 en funcionamiento y los 12 restantes se unirán a la red en los próximos días); 10 eléctricos 100%, unidades compradas y en producción (primer tramo Next Generation); 10 nuevos pedidos 100% eléctricos (segundo tramo Next Generation); y 2 autobuses de hidrógeno (segundo tramo Next Generation).