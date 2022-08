Calle de basuras perpetuas en mitad de Campanillas

En su afán por europeizar el callejero de Málaga y que no ‘exudara’ tanto olvidado plumilla del XIX, el Ayuntamiento de Málaga pasó a la acción: además de llenarlo de grandes músicos y algunas de sus grandes obras -ahí están Nabuco, La Bohéme y La Flauta Mágica campando a sus anchas en el Polígono Industrial Alameda- también decidió incorporar capitales de nuestro continente.

Eso explica que Campanillas, cuyas calles se vieron ‘asoladas’ durante una época por aburridos nombres de diferentes tasas e impuestos a lo largo de la Historia, por la parte de la Hacienda Segovia se viera compensada con calles como Bratislava, Praga, Varsovia, Oslo o la misma Kiev, hoy tristemente de moda.

Sin embargo, en la misma Oslo los noruegos no saldrían de su asombro si supieran que una calle vecina a su capital, en Campanillas, luce todo el año, en lugar de nieves perpetuas basuras perpetuas.

Como el azar a veces puede ser irónico, la vía en cuestión es la calle Hortensia, aunque queda bien lejos de la belleza de esta flor, por culpa de esa perpetuidad.

Qué paradoja, por cierto, que en los años 70 la Asociación de Vecinos Evolución denunciara el paso por esta calle de un riachuelo de agua sucia, estampa muy habitual entonces. El riachuelo desapareció pero no el concepto: casi en la esquina de esta calle con el Carril de Segovia, vegeta desde hace años una convención de contenedores que los más incívicos espurrean, con el resultado de que la basura permanece exhibida a porrillo con una propina de escombros.

Tan bárbara costumbre provoca que las ratas acudan en romería si el género abunda y que el mal olor sea continuo.

El problema de esta muestra artística al aire libre radica en que la basura la suelen espurrear tras un simbólico bordillo, detrás del cual campea un secarral que, informa el Ayuntamiento, es privado.

Con estos mimbres, hasta que no se urbanicen los terrenos no hay nada que hacer y los vecinos tienen que hacer equilibrismo para tirar la basura y no pisar la porquería. Hasta abrir los contenedores es complicado con semejante barrera de inmundicia. Bastaría con un poco de hormigón para, al menos, adecentar algo el espurreo y mejorar la calidad de los vecinos. Ánimo.

Vacaciones

El autor de estas líneas inicia hoy las vacaciones de verano. Esta sección volverá a mitad de septiembre, firmante incluido. Saludos cordiales, buena Feria de Agosto y buen verano.