El turismo duplica el número de asistencias en Atención Primaria durante el verano

El primer mes de verano vuelve a dejar latente las carencias endémicas de la Atención Primaria en Málaga. «El mes de julio se ha vivido como todos los meses de julio», señalan los trabajadores de este servicio. La llegada de miles de turistas a nuestras costas incrementa el número de pacientes que estos profesionales sanitarios tienen que atender, tanto en los centros de salud como en las urgencias.

«El número de asistencias durante el verano no solo es el mismo con menos plantilla, sino que se duplica con el turismo». José Antonio Becerra, delegado de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga (SMM), denuncia que la Atención Primaria malagueña no está preparada para hacer frente al volumen de asistencias diarias que se generan en la «provincia más turística de Andalucía» durante estos meses: «Si durante el resto del año no se está preparado, durante el verano menos. No es lo mismo una provincia de interior, que son poblaciones más pequeñas que cuando llega el verano se van a la costa, que Málaga».

Así, el SMM advierte de que en Málaga no hay médicos de familias ni pediatras suficientes para hacer frente a esta «avalancha de pacientes», alerta Becerra. Este incremento de la demanda asistencial se produce, además, en la época del año en la que la falta de personal se hace más acusada. «Julio y agosto son meses de vacaciones por excelencia y las plantillas en los centros de salud están a la mitad o incluso menos», advierte Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Toda esta situación deriva en una sobrecarga de trabajo para los sanitarios que tienen que cubrir las vacaciones de sus compañeros. Durante la temporada estival, los trabajadores de Atención Primaria no solo tienen que llevar a cabo su jornada ordinaria y sus guardias, sino que tienen que abordar las de los sanitarios que se encuentran descansando: «Llega el verano y se pueden juntar con seis días trabajando con jornadas de 12 horas, y eso no hay cuerpo que lo aguante», denuncia el delegado del SMM.

Es en este punto donde la situación de la Primaria se complica, pues «esto les estresa mucho más, los agota. No se puede machacar a los pocos trabajadores que quedan porque caen enfermos con estrés y ansiedad y se tienen que dar de baja». Estas se unen, además, a las bajas de la cantidad de sanitarios que aún se contagian por Covid, dificultando aún más la situación de un servicio ya mermado.

«No se pueden seguir poniendo parches, hay que hacer una reforma integral», defiende José Antonio Becerra. En esta misma línea, Lorenzo Armenteros defiende que «hay que buscar que las plantillas estén dimensionadas y sean correctas, para que en el caso de que haya que cubrir puestos de trabajo, esto sea un incremento suplementario y no el doble de trabajo como está siendo ahora».

Para ello, además de una inversión por parte de la Administración, es necesario hacer atractiva una de las especialidades peor valoradas a día de hoy: «Se ha convertido en una labor casi administrativa, se trabaja con muy poco tiempo para atender a los pacientes, siempre estresados y mal pagados. En Urgencias, más de lo mismo, sobresaturados de guardias», traslada Becerra.

Esto deriva en una pérdida de médicos de familia, «que no quieren hacer la especialidad, por lo que no hay nuevos médicos que equivalgan a los que se jubilan. Estamos en una pérdida continua del número de médicos pero con un incremento de trabajo cada vez más alto», explica, por su parte, Lorenzo Armenteros. Ambos, exigen a las administraciones competentes que «cuiden e inviertan en Atención Primaria, que dediquen una atención máxima porque tener una AP fuerte es lo que va a hacer que la sanidad pública sea fuerte».

Consecuencias

Actualmente, cuando un médico de familia asume la cartera de pacientes de otro compañero, el número puede llegar a alcanzar las 90 consultas al día, denuncia el portavoz de la SEMG. Esto repercute tanto en las condiciones en las que trabajan estos profesionales sanitarios como en la calidad de la asistencia proporcionada.

«Atender a tanta gente en tan poco tiempo incrementa el trabajo, el estrés y la incertidumbre de lo que estamos haciendo. Si no tenemos el tiempo adecuado para tratar a cada paciente, nos queda la sensación de que puede que se nos haya olvidado algo, porque estamos con un paciente y tenemos 25 detrás», indica Armenteros.

Ante este escenario, este sanitario asegura que «la Atención Primaria está perviviendo por el esfuerzo personal de los propios médicos y enfermeros. Que esto no caiga no está dependiendo de las autoridades sanitarias, que no toman ninguna medida que mejore, exclusivamente se mantiene por el personal sanitario que hace ese esfuerzo suplementario para mantener una AP con un cierto grado de dignidad». Así, José Becerra defiende la necesidad de valorar la labor de estos profesionales: «Habrá que buscar la solución para que los médicos que nosotros formamos se queden aquí, tener una buena planificación y volver a la calidad de la Atención Primaria que teníamos hace 10 o 20 años».