Denuncian temperaturas superiores a los 33 grados en la planta de Neurología del Hospital Regional

Los profesionales sanitarios, pacientes y familiares de la planta de Neurología del Hospital Regional de Málaga están teniendo que hacer frente a temperaturas "excesivas" y a un "calor insoportable" durante estos meses de verano. Así lo denuncia una de las enfermeras de esta unidad en un escrito del que se ha hecho eco el Defensor del Paciente.

Esta sanitaria denuncia que esta es una situación crónica, pues el aire acondicionado de la planta tendría ya más de 40 años, y asegura que bajo estas condiciones es "muy difícil" trabajar. "Todos los veranos ocurre lo mismo pero este verano está siendo peor", señala. En las habitaciones, durante las primeras horas de la tarde, la temperatura puede alcanzar los 30 grados. "En algunas hemos medido hasta 33 grados", alerta.

Esta situación lleva a los trabajadores de la planta a buscar alternativas que pasan por "miniaparatos de aire acondicionado portátiles, ventiladores y todo artefacto para ayudar a los pacientes y familiares a sobrellevar el calor. Pasearse por las habitaciones es como visitar un bazar", explica esta enfermera.

Asimismo, advierte de que se trata de pacientes de edad avanzada, en la mayoría de los casos, que ingresan por ictus o deterioro cognitivo: "Algunos tienen fiebre y el calor en estos casos es su peor enemigo". Por desgracia, este es un problema "que tenemos desde hace años". La profesional asegura que se han quejado en numerosas ocasiones a los técnicos del aire acondicionado "pero no pueden hacer más de lo que hacen, la máquina tiene más de 40 años y no puede funcionar mejor".

Hace pocos años, explica, se reformó la planta pero el aire acondicionado no se cambió. "No sé cuanto costará arreglarlo o cambiarlo, pero hemos llegado a una situación insoportable que los directivos, con sus altas productividades, no tienen que aguantar en sus despachos. La salud de los pacientes no tiene precio".

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, se ha hecho eco de la situación y denuncia que "no es decente ni humano tener a los pacientes a estas temperaturas, bastante tienen con estar en un hospital y luchar por su vida y su salud". Del mismo modo, Flores pide respeto hacia los trabajadores, "más en la situación que están pasando, que son pocos y con muchos problemas".

La presidenta de la asociación alerta del número de fallecidos por golpes de calor y espera "se tome conciencia de la situación, ya que entendemos que es un delito contra la vida de las personas".