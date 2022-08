«Seguiremos bajando los impuestos porque entendemos que ayuda a los andaluces»

Carolina España (Málaga, 1969) juró el pasado 26 de julio su cargo como consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Asume el reto con «vértigo», dice, aunque con la seguridad que le da su equipo «top ten», que aún está conformando. Estas son sus líneas maestras para los próximos cuatro años con la mayoría absoluta del PP en la Junta de Andalucía.

Después de 10 años siendo diputada nacional por Málaga vuelta a su tierra, vuelta a Andalucía. ¿Cómo fue la noticia?

La verdad es que la llamada de Juanma siempre sorprende cuando te anuncia que te va a nombrar consejera, más de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Pero yo tengo que decir que a pesar del vértigo que te da, por la responsabilidad que asumes, es un honor poder trabajar en este gobierno que ya ha cambiado a Andalucía. Y trabajar teniendo como jefe al presidente de la Junta, a Juanma Moreno, es un lujo.

Desde hace menos de un mes está al frente de una súper consejería en una región de más de ocho millones de habitantes. ¿Tenía claro por dónde quería empezar?

Es un gran reto, por supuesto, me voy a dejar la piel y lo que haga falta, pero cuento con un grandísimo equipo humano, un equipo de gente muy profesional, muy formada en las secretarías generales, en las direcciones generales. Estamos terminando entre esta semana y la que viene de hacer algunos fichajes con unos currículum increíbles; son gente «top ten». Ya estamos trabajando en los presupuestos porque queremos que se aprueben como corresponde para que estén en vigor a primeros del año que viene.

¿En qué dirección irán esos fichajes?

De entrada, hemos nombrado ya a la viceconsejera Amelia Martínez, que era la interventora general de la Junta. Y estamos haciendo las correspondientes entrevistas para la Secretaría General de Presupuestos y Fondos Europeos, porque esta va a ser la legislatura de los Fondos Europeos. Nos tienen que ayudar a transformar nuestra tierra, los sectores productivos de Andalucía. Yo quiero que se ejerza un control muy exhaustivo para que se puedan gastar y para que lleguen de verdad al tejido productivo.

Asume el cargo en un contexto complejo, de crisis económica, de desaceleración e inflación del 10,8%. ¿Cuál va a ser la estrategia para mitigar el impacto en Andalucía?

El IPC y la inflación está disparada, 10,8% en julio, creo que la mayor de los últimos 38 años. Nosotros hemos aplicado una política fiscal moderada y ese es el camino que vamos a seguir. Juanma Moreno ha bajado todos los impuestos en Andalucía, y hemos conseguido recaudar más y que haya miles de nuevos contribuyentes en Andalucía. Seguiremos por la senda de bajar los impuestos porque entendemos que bajando impuestos se le ayuda al ciudadano. Las comunidades autónomas no tenemos las herramientas para luchar contra la inflación, las tiene el gobierno de España. Nosotros como Partido Popular hemos pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte una serie de medida como deflactar el IRPF, bajar el IVA del gas, suspender el impuesto de hidrocarburos… Y, sin embargo, lo único que el Gobierno de Sánchez hace es seguir subiendo los impuestos, asfixiar a las familias y a las empresas. Hay dos modelos muy diferentes entre el Gobierno de España y el de Andalucía.

¿Entienden entonces que en Andalucía sí hay margen para la rebaja fiscal?

Sí. En la anterior legislatura hemos dejado en los bolsillos de los andaluces 540 millones de euros porque hemos bajado todos los impuestos desde bonificar al 99% Sucesiones y Donaciones pero también hemos bajado el tramo autonómico del IRPF, hemos bajado el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de cara a la siguiente legislatura seguiremos en esa línea. Para el año que viene nuestra idea es deflactar el IRPF en el tramo autonómico y también suspender durante un año el canon del agua, que permitirá a las familias tener que pagar menos en la factura del agua.

Empezando a salir ya de la crisis sanitaria, el exconsejero de la Presidencia, Elías Bendodo, se refería a que Andalucía tenía dos motores económicos. El turístico y el agroalimentario, que fue el que mantuvo la maquinaria a flote. ¿Qué se va hacer ante esta situación, que uno de los pilares de la economía andaluza sea algo tan sensible como el turismo?

Estamos teniendo un buen verano, en cuanto se han levantado las restricciones hemos visto cómo hemos vuelto a cifras anteriores a la pandemia. En el tema agroalimentario el problema que tenemos es el agua, que es un bien escaso y desde la propia Presidencia de la Junta se ha insistido mucho en hacer las infraestructuras hídricas que Andalucía necesita, aquí en la provincia de Málaga se han invertido más de 300 millones. El año que viene se inician las obras de la Edar Norte. Tenemos muy claro que el agua es fundamental, no solamente para la industria sino también para el turismo.

El PSOE criticó que se fuera a mantener la moratoria del canon del agua, que se emplea en las infraestructuras hídricas.

El Partido Socialista se tendría que haber ocupado en su momento de haberse gastado todo lo que recaudaba a los andaluces porque había millones y millones de euros recaudados a través del canon del agua y habían gastado cero euros en inversión hídrica. Nosotros hemos puesto en marcha esa cantidad de recursos que se le había cobrado a los andaluces y que no se había gastado. Por eso podemos estar un año en suspenso el canon, que no va a afectar a las infraestructuras hídricas que están programadas para acometerse y que sí va a aliviar el bolsillo de los ciudadanos.

Los presupuestos la han llevado, de alguna manera, a la consejería, porque fue lo que motivó el adelanto electoral y la formación del nuevo gobierno. ¿Espera que las futuras cuentas andaluzas cuenten con el apoyo de los partidos aunque no lo necesite?

Como ha dicho el presidente Moreno, seguiremos negociando, consensuando todas estas cuestiones. Los presupuestos van a ser acordes a la situación económica pero buenos para Andalucía, por tanto, no debe haber motivos para no aprobarlo pero hemos visto como por cuestiones electorales no quisieron aprobar los anteriores. Y luego estás el sistema de financiación autonómica; vamos a ser muy beligerantes en este tema porque el sistema que hay en la actualidad es del año 2009, un sistema totalmente lesivo para Andalucía, que llevamos perdiendo casi 1.000 millones todos los años, con un acumulado desde entonces de más de 11.000 millones. No puede ser que haya comunidades como la nuestra que están infrafinanciadas. Hemos pedido a la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se constituya un consejo para abordar la financiación autonómica y que se cree un fondo transitorio de nivelación para compensar de alguna forma el déficit que estamos sufriendo no solo Andalucía, también está Murcia o la Comunidad Valenciana.

El nuevo modelo se va a presentar después del verano. Si ese modelo se ajustase a lo que la Junta entiende que debe ser. ¿Se renunciaría a ese fondo transitorio?

Independientemente de que después del verano nos vayan a enviar cifras o un documento, la realidad es que desde que se está hablando del sistema de financiación hasta que se apruebe, va a pasar tiempo. La ministra ya ha dicho que no cree que se vaya a aplicar en esta legislatura, por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que desde ya hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación, independientemente de que nos gusten las cifras o no, para que se apruebe tiene que haber un fondo de nivelación transitoria.

Hace unos días hubo una reunión con el alcalde de Málaga sobre fondos europeos. ¿En qué términos fue esa reunión?

Fue de toma de contacto, donde todavía no se ha cerrado el marco 21-27 con la Unión Europea por lo tanto tienen que definir cuáles son las principales líneas de actuación. Y lo que el alcalde quería saber es qué proyectos podían ser financiados con fondos europeos, pero fue una reunión de pinceladas genéricas, sobre qué proyectos podían ser elegibles, sin entrar en ninguno en concreto.

¿Estuvo sobre la mesa el Plan Litoral?

Sí, el Plan Litoral está siempre sobre la mesa con Paco de la Torre.

El año que viene son elecciones municipales y es una incógnita si De la Torre se va a volver a presentar. Su nombre ya estuvo sobre la mesa en su momento. Al principio de la entrevista hablábamos de volver a su tierra, ¿volvería a Málaga si la llamasen para la alcaldía?

Dos cosas. Eso no va a ocurrir porque seguimos con nuestro mejor candidato que es Paco de la Torre y segundo, mi compromiso ahora es 100% con el presidente Juanma Moreno.