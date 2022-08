La carencia endémica de psicólogos en la sanidad pública se acrecienta durante el verano

Si algo positivo pudiera sacarse de la pandemia de Covid-19, para los profesionales de la salud mental sería el haber roto con el tabú que durante años se ha cernido sobre las terapias psicológicas. Tras más de dos años desde la irrupción del coronavirus, «se ha conseguido una mayor concienciación sobre la salud mental», aseguran desde el Ilustre Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Oriental (COPAO).

Y es que la demanda de terapias ha aumentado en torno a un 60% con la pandemia. Ansiedad, depresión y demás patologías relacionadas con el estado de ánimo han sido las que más se han acrecentado en estos últimos años. Este incremento ya puso de manifiesto la precariedad de la salud mental y psicológica en el sistema de salud pública, cuyas listas de espera no dejan de aumentar. En Andalucía, el número de psicólogos en el ámbito de la salud pública es de tres por cada 100.000 habitantes, informa el COPAO.

«Es un ratio muy pobre para el aumento de demanda de los últimos años. Esto deriva en esperas y una atención tardía», explica la malagueña Mariela Checa, decana de este colegio. Así, las citas en salud mental se están dando con hasta seis meses de diferencia, «y todos sabemos que los tratamientos psicológicos requieren una continuidad, porque la problemática se cronifica muy rápido. El abordaje tiene que ser rápido y constante».

Con los psicólogos pasa igual que con los sanitarios, con el hándicap de que somos muy pocos profesionales

Toda esta situación se incrementa durante los meses de verano: «Con los psicólogos pasa igual que con los sanitarios, con el hándicap de que somos muy pocos profesionales», advierte Checa. Este déficit crónico dificulta las sustituciones durante los meses de la temporada estival, «por lo que en septiembre las consultas de salud mental vuelven a estar súper saturadas».

Además, esta profesional explica que durante el verano tienden a dispararse los problemas ya existentes: «Si alguien viene con problemas de ansiedad, de estado de ánimo, de autoestima... de alguna forma se van a agravar porque en verano estamos más visibles». Todo ello contribuye a la sobresaturación de los psicólogos de la sanidad pública.

«Los especialistas no dan a basto. No es que no hagan bien su trabajo, es que no les da tiempo. En una mañana pueden ver a 30 pacientes, es imposible. En verano, además, con los turnos de vacaciones están hipersaturados, no les da tiempo a atender a tantísima población», alerta Mariela Checa.

Invertir en salud mental

Ante una problemática ya endémica, los profesionales de la salud mental insisten en la necesidad de invertir en este ámbito. «Durante la pandemia ha quedado más que visualizada la necesidad de los profesionales de la salud mental», defiende Checa.

Durante más de dos años, el número de problemas derivados de esta crisis sanitaria se ha ido incrementando y, ahora, «lo que notamos es que tenemos una sobresaturación de lo que veníamos almacenando, estamos viendo que no se ha dado una respuesta real y eficaz a la demanda de la población porque no hay profesionales en los sitios donde debe de haberlos».

Por ello, además de una mayor inversión que forme plantillas sólidas y numerosas, el COPAO plantea la introducción de profesionales de la psicología dentro de las Unidades de Gestión de Salud Pública: «Así podrían atender a la población dentro del ámbito comunitario y preventivo, de manera que estaríamos más presentes en lo que es la atención primaria del paciente y sería mucho más fácil la canalización de ciertas problemáticas al especialista».