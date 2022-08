Una nueva generación de ‘tops models’ ha inundado el panorama de la moda. En 2016, Miah Management, la agencia que representa a "todo tipo de siluetas" organizó por primera vez la pasarela Curvy Fashion Model con la intención de encontrar nuevos talentos con curvas, a la par que la industria de la moda empezaba a cambiar y a ser más inclusiva. Y una de esas nuevas caras en esta sexta edición del certamen es Laura Muñoz Guerra, una joven malagueña que dice estar “muy agradecida e ilusionada por vivir esta experiencia”.

Para Laura, la pasarela Curvy Fashion Model es la primera toma de contacto con el mundo del modelaje. “Es la primera vez que participo en un certamen de este tipo y nunca he trabajado como modelo pero siempre he querido serlo”, dice. Su principal motivación para dedicarse al modelaje es poder reflejar la seguridad en sí misma y el amor propio que asegura tener en otras personas. “Para mi esta profesión consiste en enseñar al mundo que no hay que tener complejos. Creo que es una cosa esencial en el modelaje”, afirma.

Y, eso es precisamente lo que Laura cree que podría conseguir que se alzase con el primer premio. “Lo que creo que me diferencia es ese amor propio que siempre he tenido. Quiero que el resto de personas se sientan como yo y esa es una de las cualidades que tengo que no todo el mundo tiene”, detalla. Aunque la malagueña asegura que con el simple hecho de estar en el concurso ya se siente ganadora. “Para mi ya he ganado”.

“No me sentía identificada con respecto al modelaje pero investigando vi que existían las modelos curvy y empecé a sentirme más representada”. La joven afirma que la moda curvy es un buen escaparate para que se normalicen todo tipo de cuerpos. “Hay modelos con todo tipo de cuerpos porque así es como somos las personas, somos diferentes y no todos tenemos una 90-60-90”, asevera.

“El certamen me ha hecho crecer mucho y me ha ayudado a lanzarme en este mundo”. La joven espera que laboralmente tenga la oportunidad mediante el concurso de ejercer esta profesión. “Los proyectos ya vendrán en mayor o menos medida. Mi meta es vivir del modelaje”.

En esta sexta edición de la pasarela, se han presentado un total de 150 modelos de los que finalmente 16 desfilarán el próximo 28 de octubre 2022 en el H10 Imperial Tarraco, ubicado en Tarragona. Para participar se deben cumplir una serie de requisitos tener entre 18 y 28 años, residir en España, altura mínima de 1,72 metros con una talla a partir de la 40 de pantalón para las chicas y 1,82 metros y 46 para los chicos. Este año la novedad respecto a las anteriores ediciones es que modelos curvy masculinos junto a sus compañeras sumando un total de 14 chicas y 2 chicos.