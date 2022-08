El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir este martes en relación con la tasa turística que es "clave" que haya consenso con el sector, que "lo vea en términos positivos". Además, ha dicho que para que el consenso sea posible tiene haber la "máxima transparencia" a la forma de gestionar los recursos que genere la citada tasa.

"Por nuestra parte estaremos ahí, siempre que haya un marco legal para ello, para dedicarlo a algo finalista, que redunde en beneficio del sector, pero, en concreto, en la potenciación del turismo de máxima excelencia y calidad que interesa a todos, al propio sector turístico, pero también a la ciudad".

Así lo ha afirmado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas y después de la reunión con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, donde se abordó esta cuestión y que ya matizó el regidor malagueño asegurando que es "positivo, siempre y cuando se tenga consenso con el sector".

De la Torre ha insistido, por tanto, en que "con el consenso adecuado" se podrá avanzar en esa dirección. "Tiene que haber las reuniones y control y seguimiento por parte del sector de cómo se hace, desde el punto de vista de recibir la tasa, y cómo se aplica". "Tiene una colaboración público-privada absolutamente clara para que eso camine bien", ha apostillado.

De la Torre ha insistido, por otro lado, en que en el encuentro mantenido con el alcalde de la capital hispalense se habló de la tasa turística pero "en términos de que necesitábamos para avanzar que hubiera ese consenso, y él --Muñoz-- coincidía en ese tema; me extrañó cuando hicieron una nota desde el Ayuntamiento de Sevilla sobre el particular y que no aludiera al consenso necesario para avanzar".

Cuestionado en concreto, por el hecho de que el sector sea reacio a implantar esa tasa, De la Torre ha dicho que "no digo que sea reacio, digo que pueden tener dudas".

"Creo que es un tema donde tiene que haber una gran capacidad de autonomía, en un marco legal que lo permita, para el Ayuntamiento que lo vea oportuno; eso dependerá la ciudad que lo vea oportuno, que diga con su sector que aquí encaja bien y otras que a lo mejor no lo vean bien, con una cierta libertad", ha defendido, insistiendo, no obstante, en que "tiene que haber ese consenso, me parece básico con el sector el diálogo".

Además, ha dicho que para que el consenso sea posible tiene haber la "máxima transparencia" a la forma de gestionar los recursos que genere la tasa turística. "Transparencia, consenso en el destino y control de los efectos positivos de esos resultados de ingreso", ha asegurado, por lo que se creará, a su juicio, un "círculo virtuoso que permitirá avanzar". "Diálogo, datos, conocer qué pasa en otros sitios y con todo eso se podrá conseguir el consenso", ha reiterado.

Por otro lado, ha valorado el "éxito turísticamente hablando" de Málaga y ha dicho que no viene nunca mal "hacer una promoción selectiva hacia turismo de excelencia, de máxima calidad, de máxima capacidad de gasto".

"Una ciudad tiene capacidad de acogida limitada, no ilimitada", ha recordado, asegurando que "nos importa que los que vengan sean, en su mayoría, gente que gaste el máximo dinero". "Cuando un turismo gasta más, el empleo que se genera es de más calidad", ha concluido.

Feria

Por otro lado, tras ser cuestionado por el más apoyo que reclaman empresarios a la Feria del centro, De la Torre ha dicho que el Ayuntamiento trata de que tanto el recinto de Cortijo de Torres como el Centro "estén lo mejor posible siempre". "Nadie puede dudar que hoy el centro es más atractivo que hace unos años o X años e, igualmente, en Cortijo de Torres".

"Luego, en el plano privado, son los protagonistas los que tienen que añadir su plus de calidad y excelencia, si eso se hace en Cortijo de Torres y en el centro el éxito está garantizado para ambos espacios". "Es un papel que corresponde a ambos sectores, público y privado", ha sostenido.

De igual modo, en relación con el Real Cortijo de Torres y que se le pueda dar uso más allá de los días de Feria, ha afirmado que "es un tema complejo", recordando los estudios que se llevaron a cabo que tratan de hacer compatible el espacio de oficinas pero "cuando se vayan necesitando".

"Ya lo dijimos, podrán surgir de colaboración público-privada; no vemos al Ayuntamiento diciendo hago una inversión de muchos millones de euros para tener esos edificios sin tener esa seguridad de ocupación", ha explicado.

Ha aludido, por otro lado, a que habrá ampliación del Palacio de Ferias, que impulsará el Consistorio, y que "lo tenemos en la serie de acompañamiento de inversiones para el tema de la Expo, porque necesita espacio para congresos, para reuniones, etcétera".