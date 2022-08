El Hospital Universitario Virgen de la Victoria y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) han celebrado en una reunión semipresencial el sorteo de los 16 equipos que participarán durante el 7 y el 8 de octubre en el primer torneo de ‘fútbol 7’ en beneficio de la investigación biomédica en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga (UMA).

El resultado del sorteo ha dado lugar a los siguientes emparejamientos en los octavos de final, que se celebrarán en la primera jornada: Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Sanitarios) vs UPROSAMA; Centro de Emergencias Sanitarias 061 vs Informadores Técnicos Sanitarios; IBIMA Plataforma BIONAND I vs Hospital Universitario Virgen de la Victoria (No Sanitarios);IBIMA Plataforma BIONAND II vs Asociación de Clínicas Privadas; Policía Nacional vs Facultad de Ciencias de la Salud; Asociación de la Prensa de Málaga vs Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Residentes); Asociación de Pacientes vs Confederación de Empresarios de Málaga y, por último, Facultad de Medicina vs Delegación de Educación de la Junta de Andalucía.

Finalmente, el día 8 de octubre, los ganadores de estos cruces de octavos de final se enfrentarán en unos cuartos de final, semifinales y final, junto a una final de consolación por el tercer puesto. Además, el evento deportivo contará con un “tercer tiempo” en el que organizadores, participantes y asistentes tendrán la oportunidad de compartir un aperitivo benéfico.

Asimismo, el evento deportivo también contará con una “Fila Cero” para todos aquellos que no puedan participar o asistir y deseen colaborar con esta causa benéfica.

Tras la celebración del sorteo, el director gerente del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, José Antonio Ortega, ha señalado que “estamos ante un evento único que va a concentrar a más de 200 personas unidas por el deporte por una causa benéfica como es aportar fondos para la investigación biomédica en Málaga”.