El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Salvador Trujillo ha vuelto a pedir al Consistorio "la paralización de las obras de construcción de una estación de autosuministro de carburante en Camino de Coín a menos de veinte metros de 500 viviendas", una iniciativa que ya ha sido criticada por una comunidad de propietarios y cuyas alegaciones "no han sido tenidas en cuenta por el Consistorio".

Trujillo ha advertido de que a comienzos de julio, varias familias hicieron pública su oposición a la creación de esta gasolinera, "que no creará empleo porque es del tipo low cost, en las que el cliente se echa la gasolina", mientras que "obligará a convivir con benceno y otras sustancias contaminantes en casas que se encuentran a menos de 20 metros, afectando sobre todo a niños pequeños y personas mayores".

Al respecto, el socialista ha asegurado en un comunicado que "estaba batalla no es nueva, puesto que los socialistas pedimos al alcalde que dé marcha atrás al proyecto desde hace dos años".

Tras preguntar al regidor a través de un artículo 16, una fórmula municipal "para aclarar si el Ayuntamiento tiene constancia de la construcción de esta estación de suministro y sobre la vigilancia que se hace a las obras", la respuesta del área de Sosteniblidad Ambiental, según el edil del PSOE, declara que esta gasolinera en el número 54 de Camino de Coín "cuenta con alegaciones por parte de la comunidad de propietarios cercana, que se han enviado a la Junta de Andalucía, pero la empresa ya ha comenzado las obras de construcción junto al barrio de Las Peñuelas en Churriana".

Trujillo, que ha mantenido contacto puntual con los vecinos afectados desde los últimos dos años, ha reiterado que "lo que pedimos a De la Torre es que escuche el clamor de cientos de vecinos, que rechazan frontalmente su instalación".

"Una gasolinera a menos de 20 metros viviendas de 100 familias, y a menos de 50 metros de un núcleo de población como Las Peñuelas con medio millar de personas es una barbaridad, no se puede permitir que estos churrianeros convivan a diario con sustancias contaminantes con el consiguiente riesgo para su salud", ha declarado el socialista.

Además, ha agregado que "en Camino de Coín no hay lugar para una estación de autoservicio de combustible, ya que existen varias gasolineras en el entorno. Los vecinos lo han expresado por activa y por pasiva, no quieren una gasolinera en la puerta de sus casas. Una estación de autoservicio que aumentará el tráfico en la zona y que no creará puestos de trabajo, ya que carece de personal".

Así, Trujillo pide "la paralización de los trabajos de construcción de la estación de autosuministro de carburante hasta que haya pronunciamiento de un juez, porque hay que esperar al informe de calificación ambiental. Y por eso entendemos que todavía no debe haber nadie en esta parcela realizando ningún tipo de trabajo, ya que no disponen de la licencia de obra para realizar ninguna labor. Todo está en manos de la justicia a la espera del informe de calificación ambiental".

Por otro lado, ha señalado que "no es la primera vez que este Ayuntamiento permite instalar una gasolinera a escasos metros de cientos de viviendas, casos como la gasolinera low cost en La Pelusa en el distrito Este o la gasolinera cercana a los barrios de Los Rosales y Los Jazmines en el mismo distrito de Churriana". "Varias iniciativas perjudiciales para el descanso de las comunidades de vecinos, que no quieren convivir con la emisión de sustancias contaminantes", ha dicho.

Por último, Rafael Ferrer, vecino afectado por la instalación de la gasolinera junto a Las Peñuelas, ha señalado que "hemos demandado al Ayuntamiento porque consideramos que hay irregularidades tanto en el Plan Especial como en el Plan Estratégico Medioambiental. Según estos informes nuestras viviendas no existen, ni existe una guardería a escasos 50 metros", ha advertido con su escrito al Consistorio.

Ferrer ha señalado que "el Plan Especial está impugnado y estamos pendientes de un peritaje ordenado por el juez. Creemos una ilegalidad que la empresa propietaria de la pastilla de terreno se ponga a trabajar ya en la construcción de la gasolinera, porque no se puede tocar nada hasta que hable el juez", ha concluido.