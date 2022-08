Durante este verano la visita de medusas a las playas de Málaga ha sido constante. En la orilla se ha podido observar la pelagia noctiluca, conocida como medusa clavel.

Pero, estos días los malagueños han podido ver otra especie de estos invertebrado: la comúnmente bautizada como medusa ‘huevo frito’

Este tipo de medusa es peculiar por varios rasgos que la distinguen de las demás, en primer lugar su forma. Su aspecto imita a un huevo frito, además de sus tentáculos que emulan pequeños rizos.

Su nombre científico es 'Cotylorhiza tuberculata', una especie de la familia 'Cepheidae'. Este invertebrado vive en aguas del Mediterráneo, aunque se suele ver con más frecuencia en el levante español: "Cuando tenemos viento de levante acaban apareciendo en nuestras costas, no vienen con grupo si no que vienen de manera individual", cuenta Juan Antonio López, presidente del Aula del Mar.

Características

La medusa ‘huevo frito’ miden entre 15 y 35 diámetro, aunque la media es de 20 a 25: "Características son medianas, si la comparamos con las que tenemos en la Costa", afirma López.

Esta especie posee ocho tentáculos recubiertos de protuberancias de pequeño tamaño en forma de botón, de color blanco, azul y violeta.

En cuanto a su alimentación se puede alimentar de plancton, peces pequeños y otras especies de medusas. Además, es habitual ver a esta medusa en el mar rodeada de otras especies como los jureles: "Es interesante porque entre sus rizos se refugian jureles, que huyen de los peces adultos", sostiene

Cómo es su picadura

A pesar de su aspecto, que además de curioso puede resultar intimidante, estas medusas son "casi inofensivas". Su veneno no supone un riesgo para nuestra salud al tener escasa toxicidad, pero esto no significa que no piquen.

"La picadura depende de la inmunidad de la personas, hay personas que apenas la notan y otros que al ser alérgicas pueden conllevar complicaciones severas", asegura el presidente del Aula del Mar.

En cuanto a cómo curarla, el procedimiento es igual que el de una medusa corriente: "Echar agua marina y no agua dulce y luego curar con desinfectante tópico para evitar pequeñas infecciones", subraya el presidente del Aula del Mar

Juan Antonio López recuerda "que no es una especie muy común en las costas malagueñas", por ello encontrar una llama la atención de los bañistas.

En relación a esto, desde el Aula del Mar piden que no se saque del agua y "que se dejen tranquilas": "En algunas playas han tenido que sacar notas informativas para que no se saquen del agua. La gente ven que no son peligrosas y las sacan, por ello aconsejamos y que las dejen tranquilas", recalca.