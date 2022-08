Renfe ha emitido en Málaga un total de 7.818 abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia en los tres primeros días de funcionamiento de esta medida implementada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). De ellos, 7.272 corresponden a los núcleos de Cercanías y 546 a Media Distancia, según ha detallado este martes la Subdelegación de Gobierno en Málaga. En Andalucía, el número total de abonos gratuitos ha ascendido en total a 33.335, correspondiendo 22.742 a Cercanías y 3.689 a los servicios de Media Distancia.

"Esta medida adoptada por el Gobierno de España para aliviar los bolsillos de los ciudadanos, fomentar el uso del transporte público, reducir las emisiones y el uso del carburante está teniendo una muy buena aceptación en nuestra provincia", ha destacado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Un total de 26 municipios andaluces y las líneas gestionadas por la administración andaluza aplicarán en sus transportes el descuento del 30% financiado por el Estado, además de los que 17 trayectos de transporte estatal por carretera con salida o llegada a ciudades andaluzas están bonificados al 50%.

El subdelegado ha recordado que los descuentos y gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia de Renfe forman parte de un paquete de medidas amplio para responder de forma "ágil y rápida" a las consecuencias de la crisis provocada por la guerra en Ucrania.

El Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, recoge la creación de un título multiviaje específico para cada núcleo de Cercanías válido para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022. El título será gratuito para todos los usuarios que realicen 16 o más viajes en los cuatro meses de vigencia del bono. Los clientes deberán abonar una fianza de 10 euros para adquirir el nuevo abono recurrente, que se devolverá una vez se verifique la recurrencia.

También se crea un título especial con viajes ilimitados para los servicios de Media Distancia convencional con una validez de cuatro meses. Se venderá un abono por cada una de las rutas (origen-destino) y serán gratuitos para los usuarios que realicen 16 o más trayectos durante el periodo de vigencia. En este caso, habrá que abonar una fianza de 20 euros que se devolverá también tras verificar la recurrencia.

En Andalucía la gratuidad alcanzará a los núcleos de cercanías de Cádiz, Málaga y Sevilla y a las líneas de obligación de servicio público que circulan por vía convencional y ancho ibérico: Cádiz-Sevilla; Huelva-Sevilla; Huelva- Zafra; Sevilla-Málaga (cuando circula por convencional); Sevilla-Córdoba (cuando circula por la convencional); Almería-Granada; Jaén- Córdoba; Jaén-Madrid; Algeciras-Bobadilla.

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) ofrecerán un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que en Andalucía se aplicará a las líneas Sevilla- Córdoba- Málaga (con parada en Puente Genil y Antequera); Sevilla- Córdoba- Granada (con parada en Loja) y Málaga-Granada.

Así, se aplicará una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido. Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.