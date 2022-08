La Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Málaga ha aprobado este miércoles la convocatoria de un Congreso Extraordinario (los días 30 de septiembre y 1 de octubre) en el que se elegirá una nueva directiva tras anunciar el actual presidente provincial, Elías Bendodo, que deja la presidencia del partido tras catorce años al frente de esta organización y tras su nombramiento como coordinador general del PP nacional.

Así se ha abordado en una directiva en la que han participado también el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno; de forma previa al almuerzo tradicional de huevos fritos con el que el PP lleva años iniciando su curso político.

“Quiero daros las gracias por el privilegio que me habéis concedido de ser vuestro presidente durante catorce años”, ha subrayado Bendodo, líder de la formación local desde el año 2008, señalando que “estos han sido los mejores años de mi vida”.

“En estos años he visto crecer la gran familia del Partido Popular de Málaga como he visto nacer y crecer a mis dos hijos”, ha apuntado el coordinador general del PP nacional, indicando que “juntos hemos conseguido muchas cosas en este tiempo”.

En este mismo punto, ha recordado que el Partido Popular de Málaga casi ha duplicado las alcaldías, “pasando de 17 a 30 los ayuntamientos en los que gobernamos”, detallando que “tres de cada cuatro malagueños tienen un alcalde del Partido Popular”.

“El PP de Málaga es la historia de un éxito colectivo y me siento muy honrado y afortunado de que me hayáis permitido dirigir esta orquesta tan bien afinada, con tanto talento, ilusión y ganas de progresar y de ganar el presente y el futuro”, ha reivindicado Bendodo.

De esta forma, ha destacado que el PP de Málaga “ha roto muchos tabúes y ha acabado con los feudos de izquierdas”, añadiendo que “en estos años hemos ganado tres elecciones generales y dos elecciones autonómicas”, precisando que en estas últimas elecciones andaluzas “el partido obtuvo un resultado récord con diez parlamentarios del PP de Málaga”.

“Málaga ha sido fundamental para el proyecto de Juanma Moreno y acompañará a Alberto Núñez Feijóo en su camino a la Moncloa”, ha señalado Bendodo, poniendo en valor “la fuerza y el empuje” de los 30.000 afiliados de la formación local.

Por otro lado, ha querido agradecer especialmente “la claridad y la visión crítica” de los que han sido sus secretarios generales: Francisco Salado, Margarita del Cid y Patricia Navarro, además de poner en valor la figura del presidente de honor del PP de Málaga, Joaquín Ramírez.

Por último, ha querido señalar que el PP de Málaga quedará en las mejores manos, con un grandísimo equipo unido, lleno de personas valiosas, preparadas, que saben escuchar a todos los militantes y que saben que nuestro fin último es servir a todos los ciudadanos”, ha subrayado.

“Gracias por haberme acompañado en este camino y cuento con vosotros para todos los caminos que aún nos quedan por recorrer”, ha señalado, afirmando que “lo importante es el camino y todo lo que aprendemos de él”, ha concluido.

Apoyo de Feijóo

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que las próximas elecciones municipales son "una oportunidad histórica" para que el PP afiance la confianza obtenida en las elecciones de Andalucía, donde ganó por mayoría absoluta el pasado 19 de junio, ensalzando la labor del partido a nivel provincial en Málaga, "una de las provincias más importantes del PP porque tiene un conjunto de compañeros que lleváis muchos años gobernando porque lo hacéis bien, la gente os vota y vuestros resultados son incuestionables", ha dicho.

Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Málaga, donde ha participado este miércoles junto al presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el coordinador general del PP y presidente provincial, Elías Bendodo, ha ensalzado el trabajo del PP-A para contar hoy con "una inmensa mayoría" y ha tenido palabras para el actual presidente del PP en la provincia, ahora coordinador general del PP y que no optará a la reelección de su cargo en Málaga para centrarse en el proyecto popular a nivel nacional.

Sobre él, ha valorado que "se ha puesto a disposición de la gente, primero en Málaga, después en Andalucía y ahora en España", y ha destacado que su cambio dentro del PP "es la excelencia política", puesto que deja Málaga con mayoría absoluta para ir al PP en la oposición al Gobierno central.

"Normalmente los malos políticos dan paso después de perder, los buenos después de ganar y ya hay los políticos excelentes que dan el paso después de ganar con mayoría absoluta", ha dicho el 'popular' en referencia a Bendodo para asegurar que esa es una experiencia a seguir porque "lo importante no es estar en la oposición y conseguir la mayoría absoluta, es al revés".

Por último, Feijóo ha dicho, haciendo referencia a las palabras del presidente del PP-A, que Bendodo ha sido "un talismán" para el PP en Andalucía y en Málaga, por lo que espera que lo siga siendo dentro del partido a nivel nacional.

"Tenéis la oportunidad de consolidar en las municipales el cambio histórico que se ha producido en el gobierno de la comunidad", ha dicho Feijóo a los 'populares' andaluces, felicitándoles por que su resultado electoral ha sido "de las mayores alegrías políticas que ha tenido España en estos últimos meses".

Para Feijóo, esta ha sido resultado de liderar un proyecto que ha sumado "los anhelos y expectativas de la mayoría de los ciudadanos"; "no atendiendo solo a los intereses de los andaluces que nos votaron en las pasadas elecciones, sino también a los intereses de los andaluces que no nos habían votado y que ahora nos han dado lo máximo que nos pueden dar: su voto, su confianza".

"Una vez tienes eso tienes la responsabilidad de responder", ha indicado el dirigente 'popular', que ha reconocido que eso "lo habéis entendido tan bien en Andalucía, y por eso tenéis esta inmensa mayoría".

A ello, ha sumado que la comunidad "ha sabido demostrar que la política de nuestro tiempo no tiene que resignarse a la crispación, al radicalismo ni al enfrentamiento", sino que se ha basado en una gestión liderada por Juanma Moreno, donde "el insulto y las vísceras" no han tenido cabida.

Así ha hablado de un candidato del PP-A a la presidencia de la Junta que durante la campaña electoral del 19J "tenía corazón y cabeza, y no utilizaba las vísceras para hacer política". "Yo no he visto a Juanma Moreno insultar a diestro y siniestro, ni siquiera lo he visto respondiendo a los insultos", ha dicho Feijóo, que ha remarcado que la política en la cree y que practica es: "la cabeza y el corazón al mil por cien y los insultos y las vísceras, fuera de la política de España".

Por el contrario, ha señalado que Moreno, actual presidente de la Junta, "va a garantizar la unidad, la estabilidad, la tranquilidad y el rigor" en Andalucía, considerándolo "el político de moda en España". Además, ha dicho de él que "es la persona que tiene más autoridad en este momento, no por poder sino por autoritas, conocimiento, hechos, resultados", porque "al final, nos guste o no, la política son resultados".

De este modo, ha incidido en que el resultado del PP obtenido en las andaluzas "es un resultado que todos los españoles, y os aseguro que todos los españoles, están contentos, incluso los que pertenecen a otro partido", porque ha respondido "a la mayoría de los ciudadanos".

Por eso, asegura que Andalucía tiene "la oportunidad de consolidar en las municipales el cambio histórico" que ya se produjo en las autonómicas y que ahora puede ofrecer a los ayuntamientos y a las diputaciones "un modelo de gestión mejor", basado en "pagar lo que se debe", ha dicho Feijóo, que ha valorado la capacidad de un político de mantener la solvencia de los ayuntamientos, incrementar menos la deuda que la media de la comunidad, "no dejar pufos o ser útil a sus vecinos".