Colorrectal, próstata y mama son los tumores con más incidencia en Málaga

El colorrectal, el de próstata y el de mama son los tres tumores con mayor incidencia en Málaga, según el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La prevalencia de todos ellos ha ido aumentando de manera progresiva durante los tres últimos años, hasta convertirse en la segunda más alta de toda Andalucía -tan solo por detrás de Sevilla-. Así, la provincia es uno de los territorios andaluces en el que más crece el número de casos relacionados con estos tipos de tumor.

El cáncer colorrectal lidera el ranking de incidencia con una tasa de 88 casos por cada 100.000 habitantes, seis puntos más que en el año 2019. Este tumor afecta a la parte final del tracto digestivo y predomina en personas mayores. En la provincia, su prevalencia comienza a aumentar entre adultos de 60 años en adelante, llegando a su máximo en la población de más de 75 años.

Entre los hombres es el tumor más diagnosticado después del de próstata y su incidencia se sitúa en 109 casos. Mientras, entre las mujeres la tasa se sitúa en 67 casos por cada 100.000 habitantes, también el segundo más prevalente después del de mama. Entre los factores de riesgo que favorecen su aparición destacan el tipo de dieta, la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, factores genéticos y enfermedades o condiciones predisponentes.

El segundo en la lista de prevalencia es el cáncer de próstata. Con una incidencia de 76 casos por cada 100.000 habitantes, en los últimos tres años este ha superado al de mama en la provincia. Entre los hombres es el tumor más diagnosticado con una tasa de 154 casos.

Al igual que el colorrectal, su incidencia aumenta con la edad. En Málaga el número de casos comienza a incrementarse a partir de los 55 años. Se estima que un 10% puede presentar un componente hereditario.

Aproximadamente un 40% de los hombres de más de 60 años presentan focos de tumor en la próstata y, sin embargo, posiblemente hasta un 95% de ellos no fallecerá por dicho tumor

Cabe destacar que la evolución de este tumor «habitualmente es bastante lenta en el tiempo. Aproximadamente un 40% de los hombres de más de 60 años presentan focos de tumor en la próstata y, sin embargo, posiblemente hasta un 95% de ellos no fallecerá por dicho tumor, ya que éste ni se extenderá localmente ni se diseminará a otros órganos», informa la AECC.

El de mama, por último, ha pasado de ser el segundo con más incidencia en la provincia a situarse en el tercer puesto de esta lista, pues su prevalencia no ha aumentado notablemente en los últimos años. Su tasa se sitúa a día de hoy en 73 casos por cada 100.000 habitantes, dos puntos más que en 2019.

Entre las mujeres malagueñas es el tipo de tumor con un mayor número de diagnósticos. Su incidencia se encuentra en 144 casos. Según la AECC, 1 de cada 7 mujeres padecerá esta enfermedad a lo largo de su vida. No hay que olvidar, no obstante, que este puede aparecer también en hombres, aunque en un porcentaje muy pequeño.

Este tumor afecta al tejido de la glándula mamaria y es multifactorial, en él intervienen varias causas la mismo tiempo. La probabilidad de padecerlo también aumenta con la edad, sin embargo, su incidencia comienza a observarse en edades muy tempranas. En la provincia, entre las mujeres de 15 a 39 años su tasa se sitúa en 32 casos por cada 100.000 habitantes, cifra que se dispara hasta los 134 casos en el siguiente grupo poblacional -de 40 a 44 años- y continúa aumentando conforme crece la edad.

Pulmón y piel

El de pulmón y el de piel son los dos tumores que concluyen la lista de los cinco tipos de cáncer más prevalentes en nuestra provincia. El primero de ellos es el cuarto con mayor incidencia en Málaga. Con 64 casos por cada 100.000 habitantes, su tasa es mucho mayor en hombres -96 casos- que en mujeres -33 casos-. Entre sus factores de riesgo destaca el tabaquismo: «Entre el 80% y el 90% de los cánceres de pulmón se dan en fumadores o en personas que hayan dejado de fumar recientemente», informa la AECC.

El de piel, por su parte, tiene actualmente una incidencia de 47 casos. -dentro de este grupo, la AECC no incluye el melanoma, que en Málaga tiene una prevalencia de 12 casos por cada 100.000 habitantes-. Este tipo de tumores se dan por el crecimiento anormal y descontrolado de las células cutáneas, alterado debido a la acción de la radiación ultravioleta. En la provincia, la incidencia en hombres se sitúa en 47 casos y en mujeres en 33 casos.