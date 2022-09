El concejal socialista Jorge Quero, tras reunirse con vecinos de la avenida Carlos Haya ha pedido al Ayuntamiento de Málaga "la creación de un carril bici seguro, señalizado, con pavimento antideslizante y segregado del tráfico pesado para garantizar la integridad de los centenares de malagueños que utilizan el actual en bicicleta y patinete, con más de 20 años y con carácter provisional".

Quero, que ha acudido a la cita con militantes del PSOE, el carril bici actual se creó como una medida temporal y "no cumple con las mínimas normas de seguridad para ciclistas y usuarios de otros vehículos de movilidad personal", ya que "ocupa gran parte de la acera y caminan por él los peatones, creando conflictos por la falta de espacio, es una pista deslizante cuando caen dos gotas y no está señalizado".

En reunión con una decena de residentes en Carlos Haya, Quero ha visto "la dejadez de este carril bici, porque no fomenta la movilidad personal responsable con el medio ambiente, porque el equipo de gobierno no cree en el uso de la bicicleta o del patinete para hacer movimientos cotidianos dentro de la ciudad, porque tiene una mentalidad del siglo pasado".

Asimismo, ha incidido en que "queremos ser constructivos, por lo que vamos a pedir al Ayuntamiento de Málaga una auditoría para conocer las necesidades y los requerimientos que deberá cumplir el carril bici definitivo, porque el actual no garantiza seguridad, y no estamos a favor de convertir el carril de la carretera más cercano a la acera en un carril 30, que obligará a pedalear junto al tráfico pesado".

También ha señalado que "este carril bici provisional no tiene un mantenimiento mínimo, porque su pavimento no es el apropiado ni está en las mejores condiciones, con socavones, baches, rejillas de alcantarilla por las que cabe la rueda de un patinete, desliza mucho cuando caen dos gotas y se inunda en algunos tramos, además de pasar entre la parada de autobús y la vía, con la posibilidad de atropello de los usuarios de la EMT. Este carril bici registra a diario muchas caídas y esto es responsabilidad del equipo de gobierno".

Por su parte, Juan Francisco Navas, vecino de avenida de Carlos Haya y usuario de bicicleta a diario, ha señalado que "este carril tiene más de 20 años y se hizo de manera experimental y provisional, en un momento en que el uso de la bicicleta y del patinete apenas estaba extendido si lo comparamos con la actualidad".

"Ahora, con más bicicletas en movimiento, hay problemas entre ciclistas y peatones porque la acera es estrecha y estamos obligados a coincidir en el mismo lugar. Además, como no está señalizado, muchas personas ni siquiera saben que aquí hay un carril bici, con el riesgo que esto representa", ha agregado.

Navas ha manifestado que "porque no hay señalización de subida y de bajada, hay bicicletas y patinetes que van en ambas direcciones por una vía muy estrecha, por lo que cada día vemos accidentes, personas que se caen porque no pueden frenar a tiempo, y que haya alcantarillas en el carril bici es un serio peligro".

"No tiene mantenimiento ni revisión y, por eso, pedimos al Ayuntamiento de Málaga que haga un estudio. El carril 30 no es de ninguna forma la alternativa más segura, no estoy en absoluto de acuerdo con ella porque en Málaga es peligroso ir en bici junto a los coches y camiones", ha concluido.