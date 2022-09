Daniel Pérez: "Faltan 263 días para el cambio político en Málaga"

A simple vista, los ocho meses que separan de las elecciones municipales de 2023 pueden parecer un plazo lo suficiente dilatado como para que en la Casona del Parque no se escuchen todavía los tambores electorales, pero lo cierto es que el curso político ha arrancado con una tensión más que palpable sobre quién será la mano que sostenga el bastón de mando de la ciudad a partir del 28 de mayo.

De hecho, hay quien ya cuenta los días para estos comicios, como el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, que ha abierto el nuevo curso presentado su candidatura a la alcaldía y sin un ápice de duda de que se someterá de nuevo al juicio de los malagueños junto a Francisco de la Torre, pese a que el regidor se resiste a deshojar la margarita.

“Faltan 263 días para el cambio político en Málaga”, ha espetado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga en el tradicional desayuno informativo del partido en el arranque de temporada. Un aperitivo “equilibrado” y “no muy calórico”, según ha señalado Pérez, en la terraza del recién estrenado hotel Only You de la Alameda.

El portavoz socialista se ha lanzado de lleno a la precampaña, dejando claro que los problemas de acceso a la vivienda en la ciudad, la suciedad de los barrios -para lo que han anunciado que pondrán en marcha una campaña- y el medioambiente serán sus principales caballos de batalla. “No puede haber una Málaga de tres velocidades, la que avanza, la que avanza muy rápido y la que queda atrás”, ha criticado. “La ciudad ha avanzando en velocidades distintas. Una parte mucho y muy rápido: torres de lujo, y vemos cómo la vida en ese corazón que son los barrios se ve cada vez más apagado, sucio y abandonado”.

El portavoz del grupo municipal socialista hará oficial su candidatura en un proceso de primarias que comenzará el 19 de septiembre, del que no ha descartado que vayan a presentarse otros miembros del partido.

Proyectos para la ciudad

El socialista ha insistido en la “crisis habitacional” que atraviesa la ciudad y el éxodo de malagueños a municipios limítrofes, un tema más que recurrente en las mociones del partido a las comisiones del Ayuntamiento de Málaga y que, sin duda, marcarán su campaña. De hecho, el edil socialista ha lanzado ya una primera promesa electoral, la que será, asegura, su primera medida si llega a ser alcalde: construir 10.000 viviendas de VPO.

“Si algo tengo muy claro que nada más entrar de alcalde mi primera opción sería movilizar todos los esfuerzos para construir vivienda en la ciudad de Málaga para que bajaran los precios. Esta es una situación de oferta y mercado, si no hay vivienda, sube. Si además ponemos en carga todas las viviendas turísticas que se han puesto en el centro y en otros lugares ya de la ciudad, vamos expulsando a los vecinos, vamos encareciendo la vivienda”.

Pérez ha repasado los proyectos más controvertidos de la ciudad, como los terrenos de Repsol, donde apoyan la creación de un “gran parque verde”, o la Torre del Puerto, un hotel que en sus inicios contó con el apoyo del grupo socialista. “No queremos que se construya ahí. Ni bonito, ni feo, simplemente no lo queremos”.

En este sentido, ha afeado a De la Torre que “no escuche a la ciudadanía” y que “lleva 27 años gobernando la ciudad de una forma en la que ha abandonado a muchos”. También ha denunciado la “inercia” y la “deriva” del alcalde por la dilatación de proyectos como el Astoria, Arraijanal o el Guadalmedina.

Apuesta, asimismo, Daniel Pérez por una ampliación del PTA para duplicar su espacio y mejorar sus accesos para apostar por una “Málaga tecnológica”. Y sobre el Eje Litoral, que considera una “quimera”, sigue apostando por acortar el recorrido soterrado, entre Cánavas del Castillo y Manuel Agustín Heredia.

“No hay efecto Feijóo”

Para Daniel Pérez no existe el "efecto Feijóo" sino un "efecto Ciudadanos", una reunificación del centro derecha, destaca. Por ello, considera que la victoria del Partido Popular en las elecciones andaluzas no es extrapolable a los comicios municipales del próximo mayo.

“Cada elección es diferente. En 2019 nos quedamos a un concejal del cambio político y meses antes se habían celebrado las elecciones autonómicas, las ganamos pero no pudimos gobernar”, ha esgrimido.

Sobre el que podría ser su principal contrincante, Francisco de la Torre, sostiene que tiene “un desgaste mayor de lo que él mismo cree”. “Si no presentan a Paco de la Torre no tienen candidato.. en la vida todo tiene su tiempo, hay que reconocer cuándo es el momento para irse y no para salir por la puerta de atrás”.

No ha llegado el otoño pero ya sobrevuela en Málaga la brisa electoral.