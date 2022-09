La Junta de Andalucía se ha llevado a dos concejalas con una trayectoria de 20 años en el Ayuntamiento de Málaga para ocupar dos delegaciones territoriales. Son Gemma del Corral, que era responsable del Área de Sostenibilidad Medioambiental y distrito Centro, junto a Ruth Sarabia, al frente del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno y responsable del distrito de Campanillas.

En el caso de Del Corral, pasa a ser delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, y en el caso de Sarabia, continúa muy ligada al plano social, con la delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Las dos ediles han renunciado a su cargo en el Consistorio malagueño este mediodía en un pleno extraordinario urgente del que se ha informado a los portavoces en torno a las 14 horas. Aunque no ha podido estar presente, también ha dejado su cargo la socialista Alicia Murillo, responsable de Economía y Vivienda en el grupo municipal socialista, que empieza su nueva andadura como parlamentaria andaluza del PSOE.

La convocatoria, que apenas ha durado 20 minutos y que venía a cumplir con un trámite administrativo de los nombramientos, se ha convertido en una sentida despedida de Sarabia y Del Corral con los miembros de la corporación y sus respectivos equipos.

"En nombre de la ciudad quiero dejar constancia de esa gratitud, de ese reconocimiento y esfuerzo y valorar el trabajo desarrollado que ha sido parte esencial de todo lo que se ha hecho a favor del bien común de los ciudadanos de Málaga", ha agradecido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a lo que se han sumado las palabras de agradecimiento y buenos deseos en esta nueva etapa por parte de las portavoces, Noelia Losada, de Ciudadanos; Paqui Macías, de Unidas Podemos; Elisa Pérez de Siles, del Partido Popular y Daniel Pérez, del PSOE.

Ambas concejalas han asegurado con emoción que serguirán trabajando por la ciudad desde la Junta de Andalucía y que tienen la "mano tendida" a sus compañeros de la corporación.

"Han sido 20 años en este ayuntamientos en los que cambia tu vida personal y profesional, en los que creces como persona y en los que aprendes de nuestro alcalde", ha afirmado Ruth Sarabia.

"Aquí he dejado parte de mi vida personal, laboral, me dejo parte de mi corazón. No se deja de ser concejal del Ayuntamiento de Málaga, alcalde, hoy renuncio pero que tu sepas que tienes una concejala más en la Junta de Andalucía", ha añadido Gemma del Corral con congoja.

Trayectorias

Gemma del Corral Parra

Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y cuenta con un máster en Organización Jurídica, Económica y Social del Medio Ambiente por EOI. Comenzó su trayectoria política en 2001, como asesora de área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. En la actualidad, era delegada del Distrito Centro y Sostenibilidad Medioambiental en el Consistorio malacitano, donde también ha sido responsable de la delegación de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas, Vivienda y Distrito Centro.

En el ámbito cultural, entre 201 y 2019, fue delegada del Área de Cultura, Educación y Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga, siendo en esta etapa responsable de la puesta en funcionamiento de los dos últimos museos que han llegado a Málaga de la mano de la gestión municipal: el Centro Pompidou Málaga y la colección del Museo de Arte Ruso. Además, fue experta en género de la Comisión de Igualdad de la FAMP y FEMP, responsable de la gestión de políticas públicas en la dirección General del Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga.

Ruth Susana Sarabia García

Nacida en Madrid en 1975, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga. Además, Sarabia García tiene un Máster en Mediación Intercultural y Participación Ciudadana de la Universidad de Valencia y es especialista en Participación y Voluntariado en las Administraciones Públicas. Asimismo, ha realizado el curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales en la Fundación Internacional San Telmo.

Hasta ahora era concejala de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, además de concejala-presidenta de la Junta Municipal del Distrito 9 Campanillas. Anteriormente, entre 2007 y 2019, ocupó el cargo de directora general de Derechos Sociales, Igualdad y Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga. Asimismo, ha formado parte de los Grupos Técnicos para la Igualdad y de Participación Ciudadana y Gobernanza de la Federación Española de Municipios y Provincias (2007-2011) y ha publicado diferentes escritos sobre migración, cooperación al desarrollo, participación ciudadana y gobernanza.