Málaga busca paliar los efectos de la crisis energética con nuevos mercados turísticos

Después de un verano espléndido para el turismo en Málaga, la ciudad cerrará la temporada alta con un mes de septiembre más que positivo, con la celebración de una feria internacional de cruceros, la Seatrade Cruise Med, que traerá a la ciudad a más de 3.000 personas y llenará de nuevo los hoteles.

Será el colofón final al año de la recuperación del sector en la Costa del Sol y que permite mirar con «otra perspectiva» a un otoño «complicado», según indica el concejal de Turismo, Jacobo Florido.

Esto es así porque la temporada media, baja turística de la capital y la Costa del Sol arrancará bajo los nubarrones de la crisis energética que está afectando al conjunto de Europa, con especial afección en mercados imprescindibles como son el alemán o el británico, una situación que, inevitablemente, vuelve a generar inquietud en el gremio turístico.

«Esa es la gran preocupación del sector. Esto afecta al bolsillo y la gente no viaja. Estamos viendo los costes, la inflación y de cómo repercute. No solo en que vengan menos visitantes sino también en los costes que tiene la industria y el sector», expone el concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. «Si te suben los costes generalizados y se le añade que los turistas no vienen, pues es una gran preocupación por vía doble».

En este sentido, el área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga está preparando una estrategia para paliar los efectos que la crisis energética pueda generar en la afluencia de turistas que llegan a la ciudad, de por sí mucho más baja en esta época del año.

Ese plan se basa en la promoción de la ciudad como destino turístico en otros mercados menos frecuentes en Málaga, con el objetivo de compensar las previsibles caídas de sus principales clientes europeos.

«Evidentemente haremos campañas de promoción e intentando ya ir a otros mercados. Vamos a hacer acciones con Singapur, Middle East y el turismo americano para intentar acudir a más focos y que pueda ser mayor los turistas que puedan venir a Málaga. Buscaremos mercados que puedan equilibrar que el visitante europeo que tenga previsto viajar y por las circunstancias del contexto decida no hacerlo», añade Florido a este periódico. «Y sobre todo, algo importante será el turismo MICE, de congresos, es fundamental».

Otoño incierto

Para la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol (Aehcos), esa inquietud por el otoño incierto quedaba ya patente en las previsiones que lanzaban este verano en cuanto al comienzo del último cuatrimestre del año.

Así, para el mes de septiembre se estima que la ocupación hotelera rondará el 81,44%,en octubre será del 70,23% y para noviembre se espera un 57,05%. «Observamos con cierta preocupación la ralentización del sector para el otoño, provocada quizá por la alarma de los expertos económicos, que advierten de una preocupante inflación y la llegada de unos meses complicados», observaba entonces el Comité Ejecutivo de la asociación.

Aehcos insiste también en otros factores que pueden afectar a la demanda turística de la Costa del Sol en los próximos meses, como es la extensión de la huelga de Ryanair hasta el 7 de enero o la guerra de Ucrania, que tiene un efecto directo en mercados potentes como el alemán junto a algunos países del este de Europa.

A esto se le suman las consecuencias de la inflación en el sector, que denuncia un aumento del 240% en la factura de la luz, además de una subida del 30% en el gas y ciertas materias primas. «Por la conjunción de estos datos nos cuesta aún hablar de la recuperación del sector. Es cierto que el destino sí está mejorando sus cifras, y que la Costa del Sol vuelve a disfrutar de una alta demanda, pero hay que ser realistas: habrá que seguir esperando para visionar la recuperación, de momento».

Balance provincial

En cuanto al cierre del verano, la ocupación hotelera en la provincia en agosto ha alcanzado el 88,08%. Varios municipios malagueños superaron el 90% de ocupación el pasado mes como Torremolinos (93,76%), Benalmádena (93,71%), Fuengirola (91,75%) Nerja (91,31%) y otros como Málaga, Marbella, Mijas o la Axarquía rozaron este porcentaje.

Para este mes, según las previsiones de la patronal, el municipio con mayor demanda es Fuengirola, con un 87,93%, mientras que en octubre el más demandado es la Axarquía con un 80,26%. En noviembre, Málaga y Benalmádena encabezan las peticiones rozando un 65% de ocupación.