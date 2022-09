Miguel Guerrero, experto en la prevención al suicidio, se une al reclamo de un Plan Nacional, al asegurar que es una problemática que va más allá de la salud mental.

¿Cómo trabajan desde el Proyecto ‘UPII Cicerón’ la prevención del suicido?

Nos dedicamos fundamentalmente a lo que conocemos como la prevención indicada, es decir, todas aquellas estrategias y acciones que se ponen en marcha para personas que han manifestado alguna conducta suicida o que hayan realizado algún intento de suicidio. Se les hace un seguimiento y acompañamiento durante los siguientes 12 meses, ya que son cuando hay un mayor riesgo de repetición o mortalidad en una persona.

¿Cuáles suelen ser los factores de riesgo más comunes?

Los factores de riesgo están bien estudiados y documentados. El más predictivo es el tener antecedentes de suicidios. Entre ellos también se encuentra el padecer algún tipo de trastorno mental (como depresión, alcoholismo o trastorno de personalidad), aunque no hay una relación directa entre trastorno mental y suicidio. El padecer una enfermedad física grave o crónica también es un factor de riesgo, al igual que ciertos determinantes sociales, como el desempleo o la exclusión social.

¿Hay un incremento de tentativas de suicidio en los jóvenes y adolescentes?

Esa tendencia nos preocupa. El suicidio es una de los principales causas de muerte en la poblacion infantojuvenil. Sin embargo, en muchas ocasiones se retransmite de forma errónea. En lo que respecta a la mortalidad por suicido, no ha habido un aumento en la población de 15 a 29 años, sino que incluso ha descendido. Es en la población infantil, de 0 a 15 años, donde se han duplicado de 7 a 14 fallecimientos. Lo que sí parece que hay es una tendencia creciente en cuanto a que los adolescentes llevan a cabo más actos suicidas, como las autolesiones, pero que no necensariamente tiene que llevar a la mortalidad por suicidio.

¿Dónde se sitúa Málaga en las cifras de suicido?

De 2021 no tendremos los datos hasta finales de año y el no contar con datos reales es un problema muy grave en materia de prevención del suicidio. Y, aunque Málaga es una de las diez provincias de España con mayores tasas de conducta suicidas, no se distribuye de manera geográficamente equitativa en toda la provincia. No es lo mismo Málaga capital que la zona norte de Antequera y su comarca, que es una de las áreas de mayor mortalidad de suicidio de España.

¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentran a la hora de realizar su trabajo?

En primer lugar lo que falta es un plan nacional. Una herramienta que ya hemos visto que funciona en otros países. Faltan recursos humanos. Si queremos realmente prevenir el suicidio hay que buscar una dotación presupuestaria y un incremento de profesionales como psicólogos, psiquiatras, enfermeras especialistas en salud mental o trabajadores sociales. Asimismo, se requiere más compromiso por parte de los poderes públicos. Que visibilicen y le den la importancia que se merece a esta cuestión, y no la dejen relegada a un apartado del plan de salud mental, porque la prevención del suicido implica a muchos más sectores que la salud mental y por eso pedimos un plan nacional.