‘El suicidio no se puede prevenir o evitar. Solo lo llevan a cabo las personas con trastornos mentales. Quien amenaza con suicidarse, lo hace solo por llamar la atención; y quien se suicida, no lo avisa nunca. Y, sobre todo, hablar del suicidio, incita a ello’. Estos cuatro mitos son una de las principales barreras que lastran la prevención del suicidio, según Miguel Guerrero, psicólogo experto en conductas suicidas.

Que estos mitos continúen vigentes en muchos sectores, son la mayor prueba del enorme trabajo que pesa aún sobre la espalda de la sociedad española en cuanto a formación, concienciación y visibilización acerca de la problemática que el suicidio supone para nuestro país, donde, de media, se produce un suicidio cada diez horas. Una realidad que arroja datos tan alarmantes como que cada 48 horas se registra un suicidio en Málaga.

En España se produjeron 3.941 suicidios en 2020, un 7,4% más que en 2019, según los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Observatorio de Suicidio en España. Cifras como estas denotan la magnitud de este problema y la necesidad de otorgarle la importancia que se merece, si se quiere impedir que el suicidio continúe siendo la principal causa de muerte no natural en España, pues, actualmente, duplica los accidentes de tráfico y multiplica por 13 los homicidios.

En el caso de la provincia de Málaga, en el año 2020 llegaron a quitarse la vida 173 personas, lo que la sitúa como una de las diez provincias de España con mayores tasas de conductas suicidas. Con estas estadísticas en mano, asociaciones malagueñas como Justalegría, Alhelí o Teléfono de la Esperanza, tratan de informar y visibilizar la importancia de trabajar en la prevención del suicido, una realidad a la que muchas personas aún prefieren no mirar de frente.

En esta línea, dichas asociaciones estuvieron ayer, sábado 10 de septiembre, con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, en la plaza de la Constitución con una mesa informativa para explicar a los transeúntes cómo se puede prevenir el suicidio y cuales son los distintos recursos que ofrecen como organizaciones sin ánimo de lucro.

«Muchas veces la gente que llega a esta situación es porque se halla en un momento de desesperanza», ilustra Noelia Espinosa, psicóloga de la asociación Alhelí y responsable del grupo de Supervivientes, un proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga centrado en el acompañamiento del duelo a través de grupos de ayuda mutua con personas que han perdido a un ser querido por suicidio. Por eso mismo, y para hacer partícipes y conscientes de esta realidad a los malagueños, se les invitó a que escribieran en una cartulina el mensaje de esperanza que le dirían a una persona que quieren para animarle a vivir. Noelia Espinosa considera primordial hacer ver que, aunque «el suicidio no sea culpa de nadie, es responsabilidad de todos».

El tabú que aún se cierne sobre el suicidio es otra de las mayores dificultades con la que se encuentran las asociaciones a la hora de hacer efectiva la prevención de esta problemática. No querer nombrar la palabra, sentir vergüenza o culpa, son situaciones habituales que se encuentran en la asociación Alhelí por culpa del estigma que rodea al suicidio. «Se trata de normalizar que esta muerte existe», señala Noelia Espinosa, a quien le alegra comprobar desde la asociación que la gente pide ayuda antes y que cada vez acuden a los grupos más hombres.

El Teléfono de la Esperanza de Málaga también ha percibido este incremento de peticiones de ayuda en las llamadas que reciben por motivo de crisis suicidas. «Este primer semestre del 2022 han aumentado un 33,4% y, respecto a 2019, se han duplicado», informa Juan Sánchez Porras, presidente de la asociación, que señala que de las 12.600 llamadas que han recibido durante el primer semestre de 2022, 548 fueron relacionadas con tendencias suicidas.

«Nos dimos cuenta de que los adolescentes no llamaban, y por eso decidimos poner en marcha ‘el chat de la esperanza’», el cual, desde que lo abrieron en marzo, han recibido 1.619 peticiones de ayuda a través de WhatsApp. A Miguel Guerrero le preocupa la tendencia creciente de actos suicidas, como las autolesiones, que detectan en la población joven, aunque no necesariamente lleve a la mortalidad por suicidio. Por ello, destaca la importancia de incrementar las campañas públicas estatales que visibilicen esta problemática, y que se forme al profesorado y profesionales que están en contacto con estos grupos de riesgo.

Pese a la idea generalizada de que hablar del suicidio aumenta el riesgo de que se cometa, ocurre justo lo contrario. «Que una persona pueda hablar abiertamente, en un espacio de respecto, del suicidio protege y previene el suicidio», explica Miguel Guerrero, que aclara también que, aunque es cierto que los trastornos mentales son un factor de riesgo, «cualquier persona en un momento de su vida, de una manera puntual, al vivir una crisis puede predisponer a una conducta suicida». Destaca además que el 80% de las personas que fallecen por suicidio, en el año previo lo habían expresado explícitamente, «pero como sociedad no hemos sido capaces de estar educados en esa detección para evitarlo», añade.

Que el suicidio no se puede prevenir o evitar es empíricamente falso, subraya Guerrero, que asegura que todas las estrategias de prevención tienen un efecto en la reducción de la tasa de conductas suicidas. De hecho, se estima que hablar de estos factores y saber detectar las señales de alarma reduciría hasta un 30% los casos de suicido, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Conocer los riesgos y las señales es por tanto esencial para prevenir esta causa de mortalidad. Sin embargo, aunque las asociaciones como Justalegría, Alhelí o Teléfono de la Esperanza trabajan sin descanso para contribuir a esta formación, no tienen los recursos suficientes, y todos coinciden en la necesidad de contar con un Plan Nacional de Prevención del Suicidio.

«No podemos olvidar que por cada persona que se quita la vida, hay otras 20 que lo intentan»

«Sigue siendo fundamental concienciar a la sociedad de que existe una necesidad. Que hay un problema de salud pública en España y que, aunque se ha dado un paso con el teléfono 024, no es suficiente», subraya Jesús Criado, coordinador de proyecto de Justalegría, que reclama un plan que les permita establecer una serie de estrategias comunes y contar con una dotación económica estable, además de un equipo profesional y cualificado para llevarlo a cabo. «El apoyo de las entidades públicas y privadas es esencial, porque el principal problema que nos encontramos las asociaciones es que no tenemos proyectos duraderos y sostenibles en el tiempo, y la muerte no tiene una fecha concreta», lamenta Noelia Espinosa.

La escuela de fortalezas de Justalegría ofrece terapia grupal, basada en la psicología positiva, desde la que se acompaña a las personas con riesgo suicida, mientras esperan a que les atiendan los psicólogos de la sanidad pública. «Hay una espera de casi tres meses y la mayoría de intervenciones son de cinco o diez minutos», denuncia Jesús Criado, que recalca el hecho de que en España tenemos tan solo seis psicólogos por cada 100 mil personas.

Existe unanimidad en cuanto a la necesidad de revertir esta realidad lo antes posible, especialmente ante el incremento de vulnerabilidad en la salud mental que se ha detectado en la población debido a la pandemia. «No podemos olvidar que por cada persona que se quita la vida, hay otras 20 que lo intentan», recalca Juan Sánchez, que recuerda que el suicidio se trata de una epidemia silenciosa y silenciada, un problema de salud pública que hay que atajar cuanto antes.