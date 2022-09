"Google está ayudando a las pymes en su digitalización: más de 40.000 han crecido ya en ingresos o clientes gracias a nuestra formación"

Google celebra estos días su Semana Internacional de las Pymes para realzar el valor real de estas empresas y ayudarlas a conectarse con herramientas digitales. La iniciativa incluye actividades en Málaga, Madrid y Barcelona donde las pequeñas empresas podrán conectar con los expertos de Google y sus partners; aprender a impulsar digitalmente sus negocios y protegerlos de ciberamenazas y tener la oportunidad de participar en diversas actividades encaminadas a impulsar su competitividad. La primera parada de esta ruta se celebra este lunes en el Muelle Uno de la capital malagueña, de 12.00 a 18.00 horas. El director customers solutions para Google España y Portugal, Estanis Martín de Nicolás, explica a La Opinión de Málaga, la filosofía y objetivos de esta campaña.

-Vivimos tiempos de globalización económica, ¿es la digitalización una de las claves para que los pequeños negocios puedan competir en los mercados? Se suele decir que quien no suba al carro de las nuevas tecnologías lo va a tener difícil para sobrevivir.

-La digitalización de las empresas se ha convertido en ventana de mercado Las herramientas digitales son lo que les va a permitir estar más cerca de sus clientes y escalar sus negocios de manera más ágil. Según el informe "We Are Social 2022", somos casi 44 millones de personas usuarias de Internet en España, y nos conectamos en promedio seis horas cada día. Esto demuestra que las empresas que no tengan presencia digital están perdiendo múltiples oportunidades de alcanzar a nuevos públicos. El nivel de digitalización repercute también en sus resultados económicos.

-¿Qué consejos básicos puede dar una compañía como Google a las pymes que se acerquen este lunes en Málaga a su stand del Muelle Uno?

-Nuestra intención es asesorar a las empresas en función de su nivel de digitalización, pero en definitiva las herramientas digitales pueden servir a las empresas de cuatro formas, que son en las que hacemos hincapié: definir su imagen a nivel digital, hacer negocios online, trabajar de forma más eficiente gracias al aprendizaje automático, inteligencia artificial y el uso de la nube y llegar a sus clientes actuales y potenciales.

-¿Es un error pensar que la apuesta por la digitalización tiene que ser necesariamente cara? O dicho de otro modo, ¿puede una pyme sin hacer un gran desembolso acceder a un adecuado nivel de digitalización?

-Existen diferentes grados de digitalización y no todas las empresas necesitan digitalizarse en la misma medida. Efectivamente, hay una percepción de que las herramientas y servicios digitales pueden suponer un gran coste a las empresas, de hecho, al 25% de las pymes españolas les preocupa su coste. No obstante, hay recursos sencillos que no tienen coste y permiten, con poco esfuerzo, incrementar la presencia digital de los negocios de manera sustancial. La digitalización es una inversión a futuro. Ofrece la posibilidad de acceder a nuevos mercados, nuevos nichos de cliente y nuevos momentos de venta. Mejora de la satisfacción de los clientes. Aumenta la eficiencia y agilidad en los procesos de negocio y reduce costes operativos. Si además añades que ofrece la posibilidad de mejorar o desarrollar nuevos productos y servicios, la posibilidad de adquirir y retener más clientes aumenta.

-¿Algún ejemplo?

-El Perfil de Empresa de Google permite a los negocios tener presencia online en la búsqueda de Google y Google Maps. Es una herramienta gratuita que permite atraer clientes a la tienda física y dar visibilidad a los servicios que ofrecen, como, por ejemplo, entrega a domicilio, y sobre todo establecer un canal de comunicación con sus clientes En Google hemos estado ayudando a las pymes en su proceso de digitalización desde 2015. Con Google Actívate ofrecemos un abanico de más de 50 cursos sin coste basados en competencias digitales en áreas como marketing digital, desarrollo profesional o ciberseguridad entre otros. Nuestros datos muestran que más de 40.000 empresas han reportado crecimiento en ganancias, ingresos o número de clientes gracias a esta formación. Hoy ofrecemos formación e información en todo tipo de materia, incluida la ciberseguridad.

-¿Tienen calculado el porcentaje de mejora en resultados o beneficios que puede aportar a una empresa esta apuesta por las herramientas digitales?

-No existen fórmulas matemáticas, pero no cabe duda de que la digitalización repercute en los beneficios y en la resiliencia de las empresas. Según el estudio que realizamos con Connected Commerce Council el pasado año, en la pandemia, las empresas digitalmente avanzadas obtuvieron un 150% más de ingresos que aquellas que no están digitalizadas. Esto demuestra que la competitividad pasa por la digitalización .Este mismo estudio calcula que si las empresas que no usaron herramientas digitales lo hubieran hecho, se generarían 22.000 millones de euros más de ventas en España.

-Google se está implicando en temas de formación para que las pymes y los profesionales puedan adquirir competencias profesionales en campos como las Tecnologías de la Información, el Análisis de Datos, el Marketing Digital o la Ciberseguridad ¿Vamos todavía muy atrás en España en cuanto a este tipo de formación? Se está comentando mucho que las empresas demandan este tipo de perfiles y no encuentran candidatos suficientes para cubrir estos puestos.

-Las empresas requieren de una inversión en la formación de sus empleados para que estos se adapten a las nuevas tendencias y puedan acometer y favorecer la innovación digital desde dentro. El mayor reto de las pymes es dotarse de recursos que impulsen su transformación y promuevan su innovación tecnológica con el fin de adquirir competitividad, agilidad y flexibilidad en un mercado cada vez más complejo y acelerado. Y en este contexto la colaboración público-privada es indispensable para dotar a la fuerza laboral del país de la formación necesaria para ser verdaderamente competentes. La pandemia puso de manifiesto que la tecnología y las herramientas digitales son necesarias para mantener una empresa a flote. El ecommerce permitió compensar pérdidas de ventas y seguir creando riqueza en España. Digitalizar una pyme significa utilizar el potencial de la tecnología para adaptar un negocio a las nuevas demandas del mercado y de los clientes.