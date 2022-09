El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha manifestado su rechazo a la pretensión del expresidente de la Fundación Bancaria Unicaja, Braulio Medel, de ser nombrado presidente emérito de Unicaja Banco en virtud de un acuerdo de su consejo de administración que se remonta a 2016. "La pretensión de B. Medel de ser presidente de honor de Unicaja Banco no debe prosperar. No sé si en 2016 lo podía merecer, pero después de haber maniobrado en la fusión a favor de Liberbank y en contra de la Unicaja de siempre no merece bajo ningún concepto tal nombramiento", ha apuntado el regidor en su cuenta de Twitter.

Según De la Torre, el consejo de administración de Unicaja Banco tiene ahora "la oportunidad de demostrar al servicio de quien está, si de la alianza Medel-Liberbank o de los intereses de Málaga". "No se debe premiar a quien entregó el control de la entidad a la más pequeña y menos fuerte de las dos", comentado el alcalde. Medel dimitió el pasado junio como presidente de la Fundación Unicaja tras una crisis en esta entidad en la que el Protectorado de Fundaciones Bancarias, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, llegó a pedir un informe sobre él tras dudar de su idoneidad y honorabilidad comercial y profesional. Cuando Braulio Medel renunció a la presidencia de Unicaja Banco en 2016, su consejo decidió por unanimidad designarle, por tiempo indefinido, presidente emérito del mismo -un cargo honorífico- pero él prefirió dejar en suspenso con carácter temporal el ejercicio de esa presidencia emérita mientras fuera presidente de la fundación. Braulio Medel deja la presidencia de la Fundación Unicaja y cierra una etapa de 31 años en la entidad financiera Tal presidencia emérita quedaría restablecida en el momento en que cesara como presidente de la Fundación Unicaja (principal accionista de Unicaja Banco), lo que al producirse el pasado 14 de junio hace desaparecer la razón de la referida suspensión temporal. Según explicaron hace unos días fuentes financieras, la presidencia emérita comprende funciones de representación institucional y asesoramiento al consejo sin participar en la gestión y sin percibir remuneración, pero dispondría de despacho y apoyo de secretariado, podría usar servicios de vehículo y conductor y tendría cobertura de gastos de viaje que le sean requeridos.