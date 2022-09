Málaga congrega a 2.000 personas en la feria de cruceros más importante del mundo

A las nueve de la mañana, los accesos al Palacio de Ferias y Congresos estaban prácticamente colapsados por largas caravanas de coches que aguardaban para acceder al recinto que va a acoger entre hoy y mañana la feria de cruceros más importante del mundo, la Seatrade Cruise Med, que por fin llega a la ciudad después de dos años de barón obligado por la pandemia.

Se trata de un evento que ha congregado a más de 2.000 personas procedentes de las principales navieras, turoperadores y proveedores que conforman la industria crucerista, aunque para Málaga supone, sobre todo, una oportunidad de oro para promocionarse como puerto base, que será el objetivo que va a centrar todas las reuniones de las autoridades locales y regionales en las dos jornadas que tienen por delante.

“Es una línea en la que estamos trabajando por encima de todas. El hecho de ser puerto base implica que muchos pasajeros pasan una noche antes y una noche después y hacen un gasto muy superior”, ha enfatizado el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio. “Todas las reuniones que estamos teniendo son fundamentalmente para incrementar el porcentaje de puerto base. Hoy por hoy somos puerto base de algunas rutas pero aspiramos a tener muchas más”.

De hecho, más allá de la actividad congresal, el Puerto de Málaga ha organizado una serie de viajes de familiarización con varias compañías participantes en la feria, en los que mostrarán la ciudad y provincia, además de su entorno en otras ciudades andaluzas, las posibilidades de la región como destino turístico dentro de las rutas de cruceros.

“Los frutos de este congreso esperamos verlo de aquí a dos años que es lo que se tarda en planificar la ruta y organizar la logística”, ha añadido el presidente del Puerto.

La idea es seguir impulsando un sector que deja un impacto de 50 millones de euros directos solo en compras en Málaga y provincia, según el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, así como situar a la Costa del Sol como pieza clave en el segundo mercado de cruceros más importante del mundo, el Mediterráneo, solo por detrás del Caribe.

“Hay que seguir apostando por este segmento, genera un valor añadido no solo a Málaga sino a toda la provincia. Una vez atraca un crucero aquí hay múltiples excursiones a distintos destinos de la provincia de Málaga, Ronda, Antequera… e incluso hay excursiones a otras provincias andaluzas”, ha agregado Salado.

Esta feria supone el colofón final a una temporada turística alta para Málaga y Andalucía, que prácticamente ha igualado la cifra de escalas con respecto a 2019 y continúa recuperando la de pasajeros, aún afectada por las restricciones sanitarias.

“Ya prácticamente se han recuperado el número de escalas, todavía el número de pasajeros no se ha recuperado totalmente. Pero tenemos esa cifra récord de 2019 de entorno a un millón de pasajeros en Andalucía que yo creo que estaremos prontos a recuperar”, ha afirmado el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que ha enfatizado el esfuerzo de todas las administraciones públicas por traer esta feria a Málaga y Andalucía, después de su paso por Barcelona y Tenerife, que fueron las últimas ciudades españolas que han acogido este congreso.

"Me alegra que haya aquí más de 2.000 congresistas que conozcan la ciudad”, asegura el alcalde

En esta línea se ha expresado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha subrayado que se lleva trabajando “durante años” para traer la Seatrade Cruise Med a Málaga.

“Que Málaga acoja este encuentro de representantes de puertos del Mediterráneo, también del mar Rojo, del mar Negro y del atlántico y sobre todo compañías de cruceros, es realmente importante para la ciudad”, ha defendido. “Son compañías que han traído sus barcos aquí pero que sus responsables no conocían la ciudad. No solo es Málaga, también la región andaluza. Me alegra que haya aquí más de 2.000 congresistas que conozcan la ciudad”.

Por su parte, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Lapena, el de Málaga es un puerto “muy diversificado” que aún tiene recorrido para seguir creciendo, especialmente en pasajeros. Sobre la Seatrade Cruise Med ha destacado que se trata de un encuentro “clave” para un sector en el que no solo se maneja un gasto medio de 600 euros por crucerista sino que supone una generación de empleos en relación al avituallamiento y aprovisionamiento de los buques y su tripulación.

Rodríguez recalca que el sector a nivel nacional está en “plena recuperación” superando en escalas a las del año récord prepandemia, cuando se atendieron a 11 millones de pasajeros, en 4.000 escalas. “Este año superaremos los 5 millones seguro, el año pasado hicimos dos millones. Es una recuperación muy importante aunque todavía estamos algo alejados de 2019”.