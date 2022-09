Málaga vuelve a ser pionera y dentro de un marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga, la asociación de quiosqueros de la ciudad (AKIMA) y Urban Service Point (USP) se ha instalado en un quiosco de Molina Lario un locker para reparto de paquetería junto con un cajero automático para retirada de efectivo. Es el primer quiosco de prensa en toda Europa en combinar estas dos funcionalidades y hay un plan de expansión a otros quioscos a lo largo de los próximos meses.

La sociedad evoluciona y, como consecuencia, los hábitos de consumo cambian. Lo que funcionaba ayer no tiene por qué hacerlo hoy y sin reinvención no hay continuidad. No es nuevo, adaptarse o desaparecer y los quioscos de prensa son conscientes de ello. El sector de quioscos se encuentra en una situación de extinción agónica causada por la caída estrepitosa de lectura de prensa en papel. Como consecuencia, se han cerrado más de 1.000 quioscos de prensa a nivel nacional a lo largo de la última década y el ritmo de cierres se va acelerando.

Los Ayuntamientos, que rigen la normativa de los quioscos en cada ciudad, tienen la responsabilidad de promover ordenadamente las iniciativas que aboguen por la transformación de estos negocios que, de lo contrario, se ven destinados a desaparecer.

El Ayuntamiento de Málaga está siendo pionero en la transformación del quiosco de prensa facilitando aquellas iniciativas que están alineadas con los planes del futuro de Málaga y que, a su vez, refuerzan el rol del quiosquero como un punto de servicio al barrio. En colaboración con el Consistorio y con AKIMA, USP, startup barcelonesa nacida en 2018 que lidera la transformación del quiosco a nivel nacional, está aportando nuevos usos al quiosco malagueño que complementan su actividad tradicional y que los posiciona como la mayor red de puntos de servicio al ciudadano.

USP, que ya opera en más de 80 quioscos de prensa entre Barcelona y Málaga, trabaja para que los quiosqueros obtengan unas rentas sostenibles aportándoles nuevos servicios que dan respuesta a retos municipales como la desertización bancaria o el reparto de paquetería.

Con un modelo ya validado, a mediados de junio USP instaló los servicios de ATM y smart locker en uno de los quioscos de prensa más emblemáticos de Málaga, el primero en Europa.

Por un lado, más allá de los beneficios para el usuario, la instalación de lockers inteligentes en quioscos de prensa supondrá una mejora significativa en la congestión y contaminación generadas por los vehículos de reparto en las ciudades, explica AKIMA en un comunicado.

La implantación de lockers en una red tan capilar como los quioscos de prensa permitirá optimizar la operativa de eCommerce facilitando la concentración de los repartos en micro-almacenes, el reparto nocturno y la eliminación de las segundas entregas - que suponen cerca del 15% del total de los repartos hechos a domicilio.

Con la implantación de lockers de Last Mile en los quioscos de Málaga, se disminuiría en un 20% la contaminación y un 22% la congestión causadas por el reparto de paquetería mejorando la calidad de vida de los malagueños

Por otro lado, la instalación de cajeros multibanco en los quioscos echa un pulso a la “desertización” bancaria y la brecha digital generada en las personas de tercera edad a la hora de cobrar su pensión o retirar efectivo para sus gastos diarios. Se estima que han cerrado más del 50% de las oficinas bancarias a nivel nacional desde el 2008 y ahora encontrar un cajero bancario a menos de un kilómetro es todo un reto.

La utilización del quiosco como centro neurálgico para ofrecer el servicio de retirada de efectivo o de reparto de paquetería a través del locker pone en valor los puntos clave de

Gracias a la instalación del ATM y el locker para Last Mile en un quiosco de Málaga, Urban Service Point está más cerca de transformar el quiosco a nivel nacional convirtiéndolos en los principales puntos de servicio urbano de las ciudades.