Un total de 39.636 abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia de Renfe han sido emitidos en Málaga en las dos primeros semanas de funcionamiento de esta medida implementada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Del total emitido, 36.712 corresponden a los núcleos de Cercanías y 2.924 a Media Distancia. Asimismo, el Gobierno ha bonificado al 50% un total de 595 abonos del servicio Avant con origen o destino Málaga-María Zambrano y Antequera-Santa Ana.

Así, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, de ellos, 86 son con origen en Antequera y 213 con origen en Málaga; mientras que el resto corresponde a abonos con origen en Córdoba, Puente Genil, Granada y Sevilla y destino en Antequera y Málaga.

En España, el número total de abonos gratuitos ha ascendido a 1.129.418, correspondiendo 859.557 a Cercanías, 252.152 a Media Distancia, 16.858 a servicios Avant y 851 a AVE.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recalcado que "el compromiso del Gobierno para aliviar los efectos de la guerra en Ucrania es fehaciente y se comprueba con estos datos". "Se trata de una de las muchas medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en marcha para paliar el efecto de la subida de precios en todos los sectores, pero especialmente en la clase media trabajadora", ha indicado.

Salas ha subrayado que "se esperaba que el Gobierno andaluz se sumara a esta bonificación del Ejecutivo de España que es buena para los ciudadanos y para aliviar los efectos de la inflación, pero esta no se ha producido". "También hubiéramos esperado un esfuerzo mayor por parte del Ayuntamiento de Málaga en el transporte urbano", ha apuntado.

Asimismo, 26 municipios andaluces y las líneas gestionadas por la administración andaluza aplicarán en sus transportes el descuento del 30% financiado por el Estado. En concreto, la EMT en la capital malagueña y el metro, así como el transporte del Consorcio de Transportes Metropolitano de Málaga.

El Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, recoge la creación de un título multiviaje específico para cada núcleo de Cercanías válido para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022. El título será gratuito para todos los usuarios que realicen 16 o más viajes en los cuatro meses de vigencia del bono. Los clientes deberán abonar una fianza de diez euros para adquirir el nuevo abono recurrente, que se devolverá una vez se verifique la recurrencia.

También se crea un título especial con viajes ilimitados para los servicios de Media Distancia convencional con una validez de cuatro meses. Se venderá un abono por cada una de las rutas (origen-destino) y serán gratuitos para los usuarios que realicen 16 o más trayectos durante el periodo de vigencia. En este caso, habrá que abonar una fianza de 20 euros que se devolverá también tras verificar la recurrencia.

En Andalucía la gratuidad alcanzará a los núcleos de cercanías de Cádiz, Málaga y Sevilla y a las líneas de obligación de servicio público que circulan por vía convencional y ancho ibérico: Cádiz-Sevilla; Huelva-Sevilla; Huelva-Zafra; Sevilla-Málaga (cuando circula por convencional); Sevilla-Córdoba (cuando circula por la convencional); Almería-Granada; Jaén- Córdoba; Jaén- Madrid; Algeciras-Bobadilla.

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) ofrecerán un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que en Andalucía se aplicará a las líneas Sevilla-Córdoba-Málaga (con parada en Puente Genil y Antequera); Sevilla-Córdoba-Granada (con parada en Loja) y Málaga-Granada.

Así, se aplicará una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido. Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.