Urbanismo mueve ficha en la venta de Repsol tras despejarse la polémica judicial

La Gerencia de Urbanismo mueve su primera ficha para reactivar la venta de los terrenos de Repsol después de que la vía judicial que se había abierto con el recurso de Bosque Urbano se cerrase la semana pasada tras desestimar la jueza las medidas cautelares que pedía esta plataforma ciudadana.

El próximo martes la Mesa de Contratación volverá a reunirse, en este caso en un acto puramente administrativo, en el que se acordará notificar a las promotoras participantes en la subasta pública el contenido del auto en el que se desestima la paralización cautelar del proceso de venta al entender, entre otras cosas, que la medida es "inoperante" porque las parcelas en cuestión, P.2, P.3, P.4, P.5 y P.6 del SUNC-0-LO.17 Repsol, "tienen un uso concreto establecido en el planeamiento, sin que puedan ser destinadas sin más a zonas verdes".

Las promotoras, por tanto, no están convocadas sino que se trata de una reunión de procedimiento en el que se levantará un acta sobre la decisión de notificar a los participantes esta resolución judicial y se les da audiencia para compartan su intención de continuar o no en la subasta. De hecho, no es un acto público.

Una vez se cumpla con este trámite, el concejal de Urbanismo, Raúl López, estima que la Mesa volverá a reunirse en la segunda quincena de octubre, para continuar examinando las propuestas de los licitadores. Así se retomará la lectura de la valoración de los criterios respecto a la documentación del sobre nº2 (Anteproyecto arquitectónico) y a la apertura del sobre nº3 de criterios evaluables automáticamente (Premios y Oferta económica), que quedó pendiente a finales de junio.

Será la tercera vez que se convoque la mesa para realizar este análisis y, en este caso, sí acudirán las promotoras.

Bosque Urbano

Después de este revés para Bosque Urbano, que consiguió paralizar la subasta con un recurso contencioso-administrativo admitido a trámite el pasado junio, la plataforma se ha dirigido ahora al Gobierno central para que estudie las fórmulas para ceder a la ciudad la parte de los antiguos terrenos de Repsol que son propiedad de la Sareb, con el objetivo de destinar esa superficie a construir una zona verde que superaría las 17 hectáreas.

Esta petición ha sido solicitada a través de una carta que Bosque Urbano, según ha indicado en un comunicado, ha remitido a los titulares de diferentes ministerios y responsables políticos, entre los que se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la vicepresidenta Yolanda Díaz.