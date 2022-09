Málaga aprueba estudiar la protección de la Cueva de las Estegamitas

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad estudiar el instrumento de protección "más adecuado" para la Cueva de las Estegamitas, localizada en la cantera de la cementera en La Araña, una vez concluyan los informes geológicos sobre esta cavidad kárstica.

El acuerdo ha surgido a raíz de una moción de Unidas Podemos en la que se sugiere la ampliación del entorno BIC de la Cueva Navarro IV y del conjunto de cuevas, covachas y abrigos prehistóricos de La Araña, ya sea como "zona de protección singular, zona de reserva o zona de conservación preventiva".

De la misma manera, se insta a la Junta de Andalucía en otro punto de la moción a que también estudie la "fórmula adecuada para ampliar la protección patrimonial y delimitación" de ese Bien de Interés Cultural declarado en la zona de La Araña.

Asimismo se han aprobado otros dos puntos -tras aceptar las enmiendas del equipo de gobierno- en los que, por un lado, se insta a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para que continúe adoptando el "principio de precaución" y se siga invesigando la cueva de La Araña.

Y, por último, se solicita a Cultura de la Administración andaluza que, en función de los informes pendientes de concluir, se inicie "lo antes posible el expediente de protección de la cueva descubierta y adopte medidas adecuadas para su conservación, descartando la autorización de la voladura" debido a las "evidencias científicas" que sostienen el gran valor geológico y paleontológico de esta cavidad.

Compatibilizar trabajo y empleo

Uno de los expertos que se ha adentrado en la Cueva de las Estegamitas es José Enrique Sánchez, presidente de la Asociación Española de Espeleología, que ha intervenido durante la presentación de la moción, donde ha asegurado que la gruta es "el mejor libro geológico de kártico que existe en nuestro país".

"Nosotros pedimos lo que la ciudadanía y el mundo científico ya está manifestando, el apoyo explícito para que la cueva no sea triturada y sea explorada en su totalidad", ha expuesto José Enrique Sánchez, quien además ha pedido que se cree un gran parque periurbano en la zona. "No pretendemos a poner a 300 trabajadores a la calle sino compatibilizar en el siglo XXI un sentido de explotación minera acorde con los tiempos y la sociedad en la que estamos y que Málaga no pase a la historia como la ciudad que permitió que se destruyese un hito geológico mundial".

En representación de la empresa cementera Financiera y Minera, Tomás Azorín, ha defendido que no existen pruebas de "inminente voladura" y que la cavidad se encuentra en las mismas condiciones que cuando se encontró.

"No es tiempo de urgencia, si no de calma y de buen criterio. Proponemos continuar preservando la cueva hasta que se finalicen los estudios que sean necesarios. Ya llevamos 14 meses actuando conforme a esta propuesta y la cueva sigue hoy tal y como fue encontrada", ha esgrimido.

Rechazo de la moción socialista

No obstante, se ha rechazado una moción presentada por el grupo municipal socialista sobre la cueva en la que se pedía autorización a la Junta para que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo evaluase in situ los hallazgos, que la Administración andaluza "asumiera" las conclusiones del informe presentado por el Instituto Geológico y Minero de España y la Universidad de Málaga y que haga públicos los informes redactados hasta el momento.

Los socialistas también pedían que se realizara una excavación arqueológica en una de las salas para "dilucidar el uso del conjunto por el ser humano" y, por último, que el Ayuntamiento de Málaga manifestase su "interés" en la protección de la cueva.